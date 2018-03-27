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Sharp Aquos S3, самый компактный смартфон с 6-дюймовым экраном, представлен официально
09:12 27.03.2018 |
Компания Sharp должна была представить смартфон Aquos S3, преподносившийся под соусом самой компактной модели с экраном диагональю 6 дюймов, 28 марта, но впоследствии дату официальной премьеры передвинули на более ранний срок - и вот аппарат уже дебютировал официально. Правда, пока только на Тайване: приобрести там новинку можно будет уже первого апреля по цене, эквивалентной 330 евро.
Sharp Aquos S3 действительно невелик, длина и ширина устройства составляют 148,2 и 74,2 мм соответственно. Экран занимает 91% процент площади фронтальной панели, в этом плане новинка превзошла предшественника, модель S2, у которой этот параметра равнялся 87,5%. Как отмечают создатели, толщина боковых рамок составляет 0,8 мм - Aquos S3 можно по праву назвать полноэкранной моделью, в отличие от большинства других смартфонов, нареченных так производителями, но не являющимися таковыми по своей сути.
Дисплей IPS диагональю 6 дюймов и разрешением 2160 x 1080 пикселей характеризуется яркостью 500 кд/кв.м и контрастностью 1500:1.
Смартфон построен на однокристальной платформе Qualcomm Snapdragon 630, имеет 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флэш-памяти.
Фронтальная камера представлена датчиком изображения разрешением 16 Мп и объективом с максимальной диафрагмой F/2,0 (функция разблокировки по лицу поддерживается). Основная камера сдвоенная, с датчиками разрешением 12 (размер пикселей - 1,4 мкм) и 13 Мп и объективами с диафрагмой F/1,75.
Смартфон оснащен аккумуляторной батареей емкостью 3200 мА·ч, дактилоскопическим датчиком на тыльной панели, портом USB-C и предустановленной ОС Android 8.0 с интерфейсной надстройкой Smile UX.
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