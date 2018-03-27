Смартфон OPPO F7 получил 25-Мп селфи-камеру и экран размером 6,23"

Компания OPPO анонсировала смартфон F7, который должен заинтересовать прежде всего любителей селфи-съёмки.

Аппарат наделён дисплеем Super Full Screen с вырезом в верхней части. В этой области располагается камера на основе сенсора Sony IMX576 с 25 млн пикселей и максимальной диафрагмой f/2,0. Пользователи смогут делать автопортреты высокого качества.

Экран имеет размер 6,23 дюйма по диагонали. Применена панель с разрешением 2280 × 1080 точек и соотношением сторон 19:9. В тыльной части корпуса располагаются 16-мегапиксельная камера со вспышкой и дактилоскопический сканер.





Новинка получила процессор Helio P60 разработки MediaTek. Чип содержит восемь вычислительных ядер (квартеты ARM Cortex-A73 и ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,0 ГГц), графический ускоритель ARM Mali-G72 MP3 с частотой до 800 МГц, а также сотовый модем LTE.

Аппарат будет предлагаться в версиях с 4 и 6 Гбайт оперативной памяти и флеш-модулем вместимостью 64 и 128 Гбайт соответственно. Имеются адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac (2,4/5 ГГц) и Bluetooth 4.2, приёмник GPS и 3,5-миллиметровое гнездо для наушников.

Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 3400 мА·ч. Габариты составляют 156 × 75,3 × 7,8 мм, вес - 158 граммов. Реализована система Hybrid Dual SIM (nano + nano + microSD). На смартфоне применяется платформа ColorOS 5.0 на основе Android 8.1 (Oreo).