Финансовые новости
- |
- 26.03.18
- |
- 18:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Складной смартфон Samsung Galaxy X вряд ли появится на рынке в обозримом будущем
11:54 26.03.2018 |
Обилие слухов о складном смартфоне Samsung Galaxy X превратили патент корейской компании, абстрактные рендеры и откровенно сырые прототипы, демонстрировавшиеся на закрытых показах, в практически готовое к релизу устройство. Тем не менее, исполнительный директор Samsung Mobile Донг Джин Ко (DJ Koh) заявил, что их складной телефон - не рекламная уловка, однако рассказывать более подробно о новом продукте он не стал, пообещав, что всему своё время.
В действительности же складной смартфон Samsung Galaxy X весьма далёк от стадии трансформации в серийный образец. По утверждению менеджера Qualcomm Салмана Саида (Salman Saeed), отвечающего за подразделение по дисплейным технологиям, скорого релиза складного смартфона от Samsung ожидать не стоит, невзирая на многочисленные слухи с противоположными выводами. Господин Саид уверен, что понадобится ещё как минимум несколько лет, чтобы такой смартфон по типу запатентованного южнокорейским производителем устройства появился на рынке в виде полноценного коммерческого образца.
Затянувшаяся разработка Galaxy X связана, прежде всего, с определёнными техническими нюансами, которыми наделён данный гаджет. Инженерам Samsung требуется решить вопрос долговечности механизма, отвечающего за складывание смартфона. Кроме того, тщательная настройка и отладка устройства для обеспечения лучшего, как обещал Донг Джин Ко, пользовательского опыта сопряжены с дополнительными временными затратами. Достаточно вспомнить неудачный опыт LG с изогнутым смартфоном G Flex, который даже с учётом оригинальной задумки был холодно встречен публикой.
Салман Саид отмечает, что дисплей складного смартфона является его «ахиллесовой пятой», так как отдельные его компоненты по-прежнему не обладают достаточной гибкостью для повседневной эксплуатации аппарата. Это означает, что риск выхода из строя устройства при активном использовании остаётся слишком высоким и может быть снижен лишь после устранения уязвимости.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|США и ЕС высылают российских дипломатов из-за дела Скрипаля
|Украина выдворяет 13 дипломатов РФ в связи с "делом Скрипаля" – Порошенко
|Аудит ЕЭС: Энергетической зрады не обнаружено
|Топ-20 влиятельных финансистов Украины
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Volvo будет собирать машины китайской марки Lynk & Co
|Как научиться влиять на людей
|Складной смартфон Samsung Galaxy X вряд ли появится на рынке в обозримом будущем
|Двухдверный Мерседес C-класса превратили в гибрид с 1,5-литровым мотором
|Автомобили Ford научатся отслеживать свободные парковки
|Разработчики игр дополненной реальности получили доступ к картам Google Maps для создания виртуальных миров
Это интересно
|Lenovo S5 готов включиться в гонку за звание народного смартфона
|В BMW считают пока невыгодным массовый выпуск электромобилей
|Предвестником электрокара SsangYong стал подключенный к Сети кроссовер
|Epic Games показала возможности движка Unreal
|Компания Renault придумала автомобиль для каршеринга будущего
|Электромобили могут стать дешевле автомобили с двигателем внутреннего сгорания до 2025 года
|Самый крутой Lamborghini Huracan лишили крыши