Складной смартфон Samsung Galaxy X вряд ли появится на рынке в обозримом будущем

Обилие слухов о складном смартфоне Samsung Galaxy X превратили патент корейской компании, абстрактные рендеры и откровенно сырые прототипы, демонстрировавшиеся на закрытых показах, в практически готовое к релизу устройство. Тем не менее, исполнительный директор Samsung Mobile Донг Джин Ко (DJ Koh) заявил, что их складной телефон - не рекламная уловка, однако рассказывать более подробно о новом продукте он не стал, пообещав, что всему своё время.





В действительности же складной смартфон Samsung Galaxy X весьма далёк от стадии трансформации в серийный образец. По утверждению менеджера Qualcomm Салмана Саида (Salman Saeed), отвечающего за подразделение по дисплейным технологиям, скорого релиза складного смартфона от Samsung ожидать не стоит, невзирая на многочисленные слухи с противоположными выводами. Господин Саид уверен, что понадобится ещё как минимум несколько лет, чтобы такой смартфон по типу запатентованного южнокорейским производителем устройства появился на рынке в виде полноценного коммерческого образца.

Затянувшаяся разработка Galaxy X связана, прежде всего, с определёнными техническими нюансами, которыми наделён данный гаджет. Инженерам Samsung требуется решить вопрос долговечности механизма, отвечающего за складывание смартфона. Кроме того, тщательная настройка и отладка устройства для обеспечения лучшего, как обещал Донг Джин Ко, пользовательского опыта сопряжены с дополнительными временными затратами. Достаточно вспомнить неудачный опыт LG с изогнутым смартфоном G Flex, который даже с учётом оригинальной задумки был холодно встречен публикой.

Салман Саид отмечает, что дисплей складного смартфона является его «ахиллесовой пятой», так как отдельные его компоненты по-прежнему не обладают достаточной гибкостью для повседневной эксплуатации аппарата. Это означает, что риск выхода из строя устройства при активном использовании остаётся слишком высоким и может быть снижен лишь после устранения уязвимости.