Разработчики игр дополненной реальности получили доступ к картам Google Maps для создания виртуальных миров

Компания Google сделала подарок разработчикам игр, предоставив им доступ к своим картам. Теперь разработчики имеют возможность использовать существующие карты Google, отображающие реальный мир, в своих проектах.

Пока это доступно лишь для движка Unity, но в будущем явно распространится и на другие популярные решения. Google указывает на то, что карты нацелены на разработчиков, создающих игры для дополненной реальности.





Это позволит без лишних затрат ресурсов на конечном устройстве преобразовать реальный мир в какой-либо иной в играх AR. К примеру, игру Pokemon Go можно перенести в какой-то фантастический мир, сохранив карту реального мира. Сейчас для реализации такого проекта понадобилось бы достаточно производительное устройство, которое смогло бы в режиме реального времени преобразовывать реальный мир в объективе камеры в совершенно иной на экране этого устройства. С доступом к картам Google разработчики смогут реализовать такие изменения изначально, а пользователь получит уже готовый продукт.

Google говорит о доступе к 100 млн трёхмерных моделей зданий, дорог, объектов, парков и так далее из более чем 200 стран.