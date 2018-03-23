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Разработчики игр дополненной реальности получили доступ к картам Google Maps для создания виртуальных миров
17:17 23.03.2018 |
Компания Google сделала подарок разработчикам игр, предоставив им доступ к своим картам. Теперь разработчики имеют возможность использовать существующие карты Google, отображающие реальный мир, в своих проектах.
Пока это доступно лишь для движка Unity, но в будущем явно распространится и на другие популярные решения. Google указывает на то, что карты нацелены на разработчиков, создающих игры для дополненной реальности.
Это позволит без лишних затрат ресурсов на конечном устройстве преобразовать реальный мир в какой-либо иной в играх AR. К примеру, игру Pokemon Go можно перенести в какой-то фантастический мир, сохранив карту реального мира. Сейчас для реализации такого проекта понадобилось бы достаточно производительное устройство, которое смогло бы в режиме реального времени преобразовывать реальный мир в объективе камеры в совершенно иной на экране этого устройства. С доступом к картам Google разработчики смогут реализовать такие изменения изначально, а пользователь получит уже готовый продукт.
Google говорит о доступе к 100 млн трёхмерных моделей зданий, дорог, объектов, парков и так далее из более чем 200 стран.
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