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Samsung установила гигантскую светодиодную рекламную вывеску площадью 1620 м2
11:51 22.03.2018 |
Компания Samsung Electronics сообщила об окончании работ по монтажу самой большой светодиодной вывески на территории Южной Кореи. Не только самой большой, но и изогнутой.
Вывеска установлена в торгово-развлекательном центре COEX, который находится в Сеуле. Ранее власти города ослабили требования к подобными рекламным вывесками, намереваясь превратить район Каннамгу в юго-восточной части Сеула в корейскую версию площади Таймс-сквер, расположенной в центральной части Манхэттена в Нью-Йорке, США.
Вывеска была установлена при участии рекламной компании CJ Powercast и Международной торговой ассоциации Кореи (Korea International Trade Association). Габариты вывески равны 81 х 20 м (площадь - 1620 м2), а яркость составляет рекордные для индустрии 9000 кд/м2. При этом разрешение вывески почти вдвое превосходит разрешение панелей 4К и составляет 7840 X 1952 пикселей .
Огромный дисплей включает 31 000 светодиодных модулей , расстояние между пикселями составляет 10 мм, тогда как в ранее использованных вывесках расстояние составляет 16-20 мм. Панель является защищенной от пыли и влаги и рассчитанной на 100 тыс. часов использования.
Вывеска начнет работу 25 марта, на ней будет транслироваться различная реклама.
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