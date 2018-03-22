Samsung установила гигантскую светодиодную рекламную вывеску площадью 1620 м2

Компания Samsung Electronics сообщила об окончании работ по монтажу самой большой светодиодной вывески на территории Южной Кореи. Не только самой большой, но и изогнутой.

Вывеска установлена в торгово-развлекательном центре COEX, который находится в Сеуле. Ранее власти города ослабили требования к подобными рекламным вывесками, намереваясь превратить район Каннамгу в юго-восточной части Сеула в корейскую версию площади Таймс-сквер, расположенной в центральной части Манхэттена в Нью-Йорке, США.

Вывеска была установлена при участии рекламной компании CJ Powercast и Международной торговой ассоциации Кореи (Korea International Trade Association). Габариты вывески равны 81 х 20 м (площадь - 1620 м2), а яркость составляет рекордные для индустрии 9000 кд/м2. При этом разрешение вывески почти вдвое превосходит разрешение панелей 4К и составляет 7840 X 1952 пикселей .





Огромный дисплей включает 31 000 светодиодных модулей , расстояние между пикселями составляет 10 мм, тогда как в ранее использованных вывесках расстояние составляет 16-20 мм. Панель является защищенной от пыли и влаги и рассчитанной на 100 тыс. часов использования.

Вывеска начнет работу 25 марта, на ней будет транслироваться различная реклама.

