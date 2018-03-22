Количество зараженных криптомайнерами компьютеров выросло на 8500%

За последний квартал 2017 года количество компьютеров, зараженных скриптами для добычи криптовалют на пользовательских машинах, выросло на 8500%, говорится в отчете Symantec. Специалисты связывают это с ростом курса виртуальных денег. Отмечается, что стать «хакером» и наладить добычу криптовалют достаточно просто, так как порог входа в «индустрию» является низким и не требует особых знаний в программировании.

Жертвы, как правило, не замечают наличие криптомайнера на их компьютере, связывая снижение производительности с чем-то еще, но только не с так называемым криптоджекингом. Отмечается, что скрипты работают все «умнее», поэтому зафиксировать их активность сложнее.

Как правило, майнеры устанавливают на компьютеры, однако мобильные устройства становятся целью злоумышленников все чаще, поясняют в Symantec. Более чем на 600% выросло количество IoT-устройств, зараженных майнерами. Под удар, вопреки мифам, попадают не только Windows-компьютеры, но и работающие под управлением всех остальных ОС, в том числе мобильных.