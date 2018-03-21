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Дебют смартфона Meizu E3: чип Snapdragon 636, экран Full HD+ и три камеры
19:48 21.03.2018 |
Как и было обещано, компания Meizu представила производительный смартфон E3, функционирующий под управлением операционной системы Flyme OS 6.3 на базе Android 7.1 Nougat.
Аппарат получил 5,99-дюймовый дисплей 2.5D с соотношением сторон 18:9 и разрешением Full HD+ (2160 × 1080 точек). Заявлен 83-процентный охват цветового пространства NTSC.
Новинка наделена тремя камерами. Сзади установлен сдвоенный блок: он содержит модуль с 12-мегапиксельным сенсором Sony IMX362 и максимальной диафрагмой f/1,9, а также второй модуль с 20-мегапиксельным сенсором Sony IMX350 и максимальной диафрагмой f/2,6. Имеется двухтоновая светодиодная вспышка. Фронтальная камера обладает разрешением 8 млн пикселей.
В смартфоне трудится процессор Qualcomm Snapdragon 636. Он содержит восемь 64-битных ядер Qualcomm Kryo 260 с тактовой частотой до 1,8 ГГц, графический ускоритель Qualcomm Adreno 509 и сотовый модем Snapdragon X12 LTE со скоростью передачи данных до 600 Мбит/с.
В арсенале новинки - 6 Гбайт оперативной памяти LPDDR4x, флеш-модуль вместимостью 64/128 Гбайт, слот Hybrid Dual SIM (nano+nano/microSD), адаптеры Wi-Fi 802.11ac (2,4/5 ГГц) и Bluetooth 5, приёмник GPS/ГЛОНАСС, порт USB Type-C. Дактилоскопический сканер располагается в боковой части корпуса.
За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 3360 мА·ч. Устройство весит 160 граммов, имея размеры 156,8 × 75 × 7,6 мм. Доступны три варианта цветового исполнения - чёрный, синий и золотистый.
Цена версии Meizu E3 с 64 Гбайт флеш-памяти составляет около 280 долларов США, модификации с накопителем ёмкостью 128 Гбайт - 315 долларов.
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