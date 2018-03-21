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Константин Кушнер
BlackBerry и Microsoft объединили усилия, чтобы сделать корпоративные смартфоны защищённее
12:29 21.03.2018 |
Конфиденциальность и защищённость персональных данных для пользователей корпоративного сегмента значится одним из приоритетных факторов при выборе смартфона. И в этом деле, как никто другой, преуспела компания BlackBerry, оригинальная мобильная продукция которой отвечала самым высоким требованиям безопасности. Увы, но BlackBerry больше не занимается выпуском мобильной электроники в привычном для поклонников канадского бренда понимании, зато по-прежнему разрабатывает качественное и надёжное программное обеспечение.
Руководство BlackBerry объявило о начале длительных и плодотворных партнёрских взаимоотношений с Microsoft. Цель данной инициативы - обеспечение корпоративных клиентов банковского сектора, правозащитных организаций, правительственных структур и лиц, связанных со здравоохранением, надёжным рабочим инструментом в формате мобильного устройства.
Сочетание многолетнего опыта специалистов BlackBerry в тандеме с облачными сервисами, продвигаемыми Microsoft, позволят создать на выходе бескомпромиссные и не имеющие аналогов решения для корпоративного сектора. Первым таким проектом стала технология BlackBerry Enterprise BRIDGE, выступающая связующим звеном (тем самым «мостиком») для защищённого доступа к программному обеспечению Microsoft в системе BlackBerry Dynamics - через мобильное приложение BlackBerry Work.
«Мобильные приложения от Microsoft теперь поддерживаются BlackBerry Dynamics посредством BlackBerry Work. Это позволит нашим корпоративным клиентам работать с пакетом Office 365 - офисными программами Excel, PowerPoint и Word - с соблюдением регламента безопасности на любых смартфонах под управлением Android или iOS. В таком случае пользователь может быть уверенным в абсолютной защищённости и недоступности третьим лицам всей информации, проходящей через BlackBerry Enterprise BRIDGE», - говорится в пресс-релизе BlackBerry.
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