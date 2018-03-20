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Vivo X21: смартфон со встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев
10:58 20.03.2018 |
Компания Vivo анонсировала смартфон с большим дисплеем, в который встроен сканер отпечатков пальцев, и двойной камерой на задней стороне.
Модель Vivo X21 базируется на восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 660 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим ускорителем Adreno 512. Объём оперативной памяти составляет 6 Гбайт, вместимость встроенного флеш-накопителя - 64 или 128 Гбайт.
Экран Super AMOLED характеризуется 6,28-дюймовой диагональю, разрешающей способностью 2280 × 1080 точек, соотношением сторон 19:9 и ультратонкими рамками (по бокам их толщина равна всего 1,66 мм). Дисплей занимает 90,3 % лицевой поверхности устройства.
Основная камера содержит два датчика изображения - на 12 и 5 мегапикселей. Фронтальная камера создана 12-мегапиксельной. В телефоне реализованы специальные алгоритмы искусственного интеллекта, улучшающие качество селфи и автоматически определяющие сцены.
Как отмечалось выше, датчик отпечатков пальцев находится под дисплеем, то есть отдельной видимой кнопки нет. Смартфон питается от аккумулятора ёмкостью 3200 мА·ч с функцией быстрой зарядки и работает под управлением операционной системы Funtouch OS 4, построенной на Android 8.1 Oreo.
Vivo X21 создан в чёрной, белой и красной расцветках корпуса. Продажи изделия стартуют в марте по ценам от $457.
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