Платтсбург первым среди американских городов запретил добычу криптовалюты

Добыча криптовалют связана с высоким расходом электроэнергии. Неудивительно, что майнеры ищут места с дешевым электричеством. В США одним из таких мест является небольшой городок Платтсбург в штате Нью-Йорк.

Приток современных золотоискателей оказался так велик, что в городе введен мораторий на добычу криптовалют. Уточним: уже развернутые «шахты» могут продолжать работу, однако новые не смогут открываться в течение ближайших полутора лет.

Дело в том, что нынешние невысокие цены на электричество действуют в рамках месячной квоты 104 МВт∙ч. Если город превышает ее, ему приходится закупать электроэнергию по рыночным ценам, равномерно повышая тариф для всех потребителей. В перспективе руководство города надеется возложить оплату превышения только на майнеров.

В других странах тоже пытаются ограничить активность майнеров, по сути, являющейся непроизводительной тратой ресурсов, к тому же сопряженной с тепловыделением и загрязнением окружающей среды.