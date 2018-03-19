Умная вытяжка Xiaomi Yunmi EyeBot получила камеру, систему шумоподавления и искусственный интеллект

Компания Xiaomi под суббрендом Yunmi представила свою новую кухонную вытяжку. Модель называется EyeBot и, судя по всему, это первая в мире умная вытяжка.

Устройство не просто является частью экосистемы умного дома, оно наделено системой искусственного интеллекта.

Благодаря камере, датчикам дыма и специальному ПО, вытяжка сама определяет и когда необходимо включить вентиляторы, и какую скорость установить. Кроме того, вытяжка сама подскажет владельцу, когда необходимо протереть камеру.

Также устройство получило некую технологию шумоподавления, так что оно должно быть тише аналогичных решений других производителей.