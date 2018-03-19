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В IBM построили блокчейн-компьютер размером с крупинку соли
18:13 19.03.2018 |
IBM представила самый маленький в мире компьютер, который размерами может сравниться с кристаллом крупной соли. Производство одного такого компьютера обходится в 10 центов, а использовать его предполагается в сфере логистики. Устройство можно интегрировать в любой предмет, сделав его «электронным», в перспективе появится вариант, который можно будет отправлять внутрь организма - при приеме лекарств, например.
Новый компьютер IBM состоит из миллиона транзисторов, имеет на борту источник питания, аналог оперативной памяти, LED-лампочку и фотосенсор.
Как отмечают в компании, компьютер настолько мал и дешев, что его можно установить куда угодно. Разработка будет работать на блокчейне, что, среди прочего, поможет бороться с неоригинальной продукцией - компьютеры будут выступать «криптоякорями».
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