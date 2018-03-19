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Дебют смартфона Oppo R15: экран Full HD+ и три камеры
13:50 19.03.2018 |
Компания Oppo анонсировала мощный смартфон R15, а также его более дорогую версию R15 Dream Mirror Edition. Обе новинки уже доступны для предварительного заказа; поставки начнутся 1 апреля.
Модель Oppo R15 несёт на борту процессор MediaTek Helio P20. Чип содержит восемь вычислительных ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,3 ГГц, графический контроллер Mali-T880 и сотовый модем LTE Cat-6, обеспечивающий возможность загрузки данных со скоростью до 300 Мбит/с. В тыльной части корпуса располагается сдвоенная камера на основе сенсоров с 16 и 5 млн пикселей.
Аппарат R15 Dream Mirror Edition, в свою очередь, полагается на процессор Qualcomm Snapdragon 660. Этот чип объединяет восемь вычислительных ядер Kryo 260 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графический контроллер Adreno 512 и сотовый модем X12 LTE со скоростью передачи данных до 600 Мбит/с. В состав сдвоенной основной камеры входят датчики с 16 и 20 млн пикселей.
Оба смартфона получили дисплей OLED с вырезом в верхней части. Применена панель Full HD+ с разрешением 2280 × 1080 точек, размер которой составляет 6,28 дюйма по диагонали. В вырезе располагается 20-мегапиксельная селфи-камера.
Новинки несут на борту 6 Гбайт оперативной памяти, флеш-модуль вместимостью 128 Гбайт с возможностью расширения за счёт карты microSD, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2 (Bluetooth 5 у старшей версии), приёмник GPS/ГЛОНАСС. В тыльной части корпуса установлен дактилоскопический сканер.
Модель Oppo R15 имеет размеры 155,1 × 75,2 × 7,4 мм и весит 175 граммов. Ёмкость аккумулятора равна 3450 мА·ч. Аппарат R15 Dream Mirror Edition, выполненный в керамическом корпусе, получает питание от батареи ёмкостью 3400 мА·ч. Габариты составляют 155,3 × 75,0 × 7,5 мм, вес - 175 граммов.
На смартфоны установлена операционная система ColorOS 5.0 на базе Android 8.1 (Oreo). Цена младшей версии - 470 долларов США, старшей - 550 долларов.
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