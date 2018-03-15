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Репутация Apple среди потребителей рухнула, а Tesla вошла в тройку лидеров
22:28 14.03.2018 |
Компания Harris Poll, которая с конца 90-х годов прошлого века проводит опрос потребителей, узнавая их отношение к деятельности наиболее известных компаний, опубликовала новый отчет. Он показывает, одобряют ли потребители действия фирм, которые у всех на слуху, какова их репутация.
Первое место в рейтинге вновь заняла Amazon, однако куда более интересно наблюдать перемещение в списке Apple. Если в прошлом году она занимала пятое место, то в нынешнем - 29-е. А вот Tesla благодаря харизматичному главе улучшила показатели, поднявшись с 9-й позиции на 3-ю.
Microsoft также выглядит намного лучше в глазах американских потребителей. Если в рейтинге 2017 года она занимала 20-е место, то в новом - 11-е. Google заметно сдала, опустившись на 28-е место против 8-го годом ранее.
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