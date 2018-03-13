Ученые доказали безопасность излучения сотовых телефонов

Американские специалисты поделились результатами исследования долгосрочного влияния излучения мобильников на здоровье человека. Похоже, беспокоиться не о чем: специалисты говорят, что тип излучаемых волн схож с теми, что возникают при работе микроволновки, и они практически не могут влиять на состояние организма.

«Если риск и есть, то он мал», - отметил специалист, участвовавший в исследовании. Сотовые телефоны формируют неионизирующее излучение. По словам ученых, нет доказательств, что такой тип излучения повышает риск возникновения онкологических заболеваний.

Специалисты провели испытания на крысах и мышах: оказалось, что несколько особей грызунов, подвергшихся сильному облучению, прожили даже дольше собратьев, которых не облучали. При этом ученый заявил, что в ряде случаев наблюдались признаки канцерогенной активности. По словам исследователей, риск возникает лишь при чрезмерно активном использовании мобильников.

Ученый посоветовал использовать для общения гарнитуру, а не подносить телефон к уху. На ночь рекомендуется оставлять телефон подальше от кровати.