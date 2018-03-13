Финансовые новости
- |
- 13.03.18
- |
- 06:39
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Ученые доказали безопасность излучения сотовых телефонов
09:36 12.03.2018 |
Американские специалисты поделились результатами исследования долгосрочного влияния излучения мобильников на здоровье человека. Похоже, беспокоиться не о чем: специалисты говорят, что тип излучаемых волн схож с теми, что возникают при работе микроволновки, и они практически не могут влиять на состояние организма.
«Если риск и есть, то он мал», - отметил специалист, участвовавший в исследовании. Сотовые телефоны формируют неионизирующее излучение. По словам ученых, нет доказательств, что такой тип излучения повышает риск возникновения онкологических заболеваний.
Специалисты провели испытания на крысах и мышах: оказалось, что несколько особей грызунов, подвергшихся сильному облучению, прожили даже дольше собратьев, которых не облучали. При этом ученый заявил, что в ряде случаев наблюдались признаки канцерогенной активности. По словам исследователей, риск возникает лишь при чрезмерно активном использовании мобильников.
Ученый посоветовал использовать для общения гарнитуру, а не подносить телефон к уху. На ночь рекомендуется оставлять телефон подальше от кровати.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Завтра на межбанке ожидается максимальная валютная распродажа на этой неделе — выбросят выручку за 8-9 марта
ТОП-НОВОСТИ
|Регламентный комитет счел мотивированным и обоснованным представление на привлечение к уголовной ответственности Бакулина
|Рост цен производителей в Украине в феврале замедлился до 1,2% – Госстат
|Порошенко предлагает для компромисса на 1-м этапе ввести налог на выведенный капитал для МСБ
|Аспирант Альянса: что означает и что меняет новый статус в отношениях Украины и НАТО
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Исландии похитили 600 серверов для добычи Bitcoin
|Огромное купе Pininfarina оказалось 802-сильным гибридом с микротурбиной
|Американская мечта сбывается: 18 миллиардеров
|Pininfarina запустит в серию водородный суперкар
|Ученые доказали безопасность излучения сотовых телефонов
|В Китае строят самый высокий горизонтальный небоскреб
Это интересно
|В Женеве раскрыли первый серийный летающий автомобиль
|Можно ли будет заряжать электромобиль за 10 минут?
|Coca-Cola впервые за 125 лет выпустит алкогольный напиток
|В рейтинг миллиардеров от Forbes попали семь украинцев
|Mercedes-Maybach S-Class станет первым автомобилем с умными фарами Digital Light
|Audi привезла в Женеву почти серийный электрокроссовер
|Вирусы-майнеры научились устранять конкурентов