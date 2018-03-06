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ESET: криптовалютные мошенники переходят на Android
09:33 06.03.2018 |
ESET подготовила отчет о мошенничестве с криптовалютами в среде Android. Эксперты проанализировали деятельность злоумышленников и популярные схемы атак. Отчет был представлен на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне.
Резонанс вокруг криптовалют привлекает как пользователей «виртуальных денег», так и злоумышленников. В 2017 году мошенничество с криптовалютами захватило платформу Android. В основе атак - скрытый майнинг и кража данных кошельков и популярных обменных сервисов.
Распространенная уловка мошенников - создание поддельных приложений криптовалютных бирж. Подделки распространяются через Google Play и другие площадки, могут иметь высокий рейтинг и положительные отзывы. Тем не менее, их единственное предназначение - перехват логинов и паролей, которые затем используются для кражи средств. В 2017 году ESET обнаружила фишинговые приложения биржи Poloniex, причем подделки, имитирующие этот сервис, появляются до сих пор. Официального приложения Poloniex не существует.
Похожая схема применяется для взлома криптовалютных кошельков. Мошенники создают фишинговые приложения-кошельки для перехвата закрытых ключей и SEED-фраз (набора слов для восстановления кошелька). В этом случае риск пользователей выше - украденный пароль от биржи можно сбросить, но, если скомпрометирован закрытый ключ, содержимое кошелька потеряно. В последние месяцы эксперты ESET находили в Google Play подделки под MyEtherWallet - кошелек для криптовалюты Ethereum. Фишинговые приложения перехватывают ключи с помощью нескольких форм ввода. У оригинального MyEtherWallet также нет официального мобильного приложения.
Как и в среде Windows, в экосистеме Android растет число вредоносных программ-майнеров - несмотря на небольшую эффективность добычи криптовалюты на мобильных устройствах. Например, версия популярной игры Bug Smasher, обнаруженная ESET, добывала втайне от пользователей криптовалюту Monero. Игра-майнер набрала в Google Play от 1 до 5 миллионов загрузок.
Отдельный вид мошенничества - мобильные лжемайнеры. Их разработчики утверждают, что приложения добывают криптовалюту, но на самом деле они только показывают рекламу. Интересно, что мошенники не пытаются придать обещаниям правдоподобие - некоторые лжемайнеры, найденные специалистами ESET, предлагают добычу биткоинов или криптовалюты Ripple (XRP), майнинг которой в принципе невозможен.
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