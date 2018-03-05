Meizu хочет спрятать фронтальную камеру в смартфонах за дисплей

Сетевые источники обнаружили патентную документацию Meizu на новый дизайн смартфона со скрытыми датчиками и камерой во фронтальной части.

В настоящее время наблюдается бум смартфонов с дисплеями Full Screen с предельно узкими рамками. Ради увеличения полезной площади экрана разработчики идут на различные хитрости - к примеру, переносят селфи-камеру в нижнюю часть корпуса или размещают её в вырезе дисплея.

Meizu предлагает несколько иное решение. Судя по обнародованным изображениям, компания хочет спрятать фронтальную камеру и сенсоры непосредственно за экраном.

Для реализации такого технического решения предлагается использовать дисплей на основе графена. В этом случае, как сообщается, экран сможет пропускать свет, который будет попадать на матрицу фотокамеры и чувствительные элементы датчиков.

Таким образом, как ожидается, дисплей сможет занять практически всю площадь фронтальной поверхности смартфона. Впрочем, пока предложенное решение существует лишь на бумаге и о возможных сроках его практической реализации ничего не сообщается.