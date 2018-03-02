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Xiaomi представила офисную компьютерную мышь MIJIA с дактилоскопическим сканером
12:48 02.03.2018 |
Биометрическая идентификация становится повсеместно распространённым способом защиты персональных данных по нескольким причинам. Прежде всего, распознавание по отпечатку пальца - это простой и одновременно надёжный способ ограничения доступа к информации. Сами же дактилоскопические сканеры перестали быть дорогостоящей опцией и получили повсеместное распространение. Считывать отпечаток пальца научились смартфоны, планшеты, такой особенностью могут похвастаться смарт-замки, «USB-флешки», а теперь и компьютерные мышки. Компания Xiaomi как раз готовится к выпуску необычного устройства ввода, оснащённого дактилоскопическим модулем.
Краудфандинговая площадка Xiaomi приступила к сбору средств на компьютерную мышь, выпуском которой займётся суббренд MIJIA. Классического вида офисный «грызун» вряд ли вызовет интерес у геймерской аудитории, учитывая весьма скромную функциональность новинки. А вот организации, обеспокоенные конфиденциальностью хранящейся у их сотрудников документации, по-достоинству оценят совместное детище Xiaomi и MIJIA. Единственной отличительной чертой рассматриваемого устройства от множества офисных компьютерных мышек, представленных на рынке, стал расположившийся чуть выше колёсика прокрутки дактилоскопический сканер.
Приложив палец к его поверхности пользователь сможет быстро и непринуждённо разблокировать доступ к файлам на своём компьютере. Кроме того, биометрическая идентификация станет удобным способом подтверждения личности при совершении онлайн-платежей и прочих банковских операциях, а также обеспечит быстрый доступ к корпоративной электронной почте и учётным записям на веб-ресурсах.
Мышь получила высокочувствительный оптический датчик с адаптивной регулировкой разрешения сенсора, максимальное значение которого составляет 1600 dpi. По заявлению разработчиков левая и правая клавиши рассчитаны на 5 млн кликов, так что сомневаться в надёжности манипулятора не приходится. Устройство поставляется с сертификатом безопасности Microsoft и поддерживает функцию Windows Hello.
Мышь с дактилоскопическим сканером от Xiaomi/MIJIA будет доступной в трёх цветах. Её стоимость на китайском рынке составит около $31, а запуск продаж намечен на 15 апреля 2018 года.
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