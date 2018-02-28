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Amazon покупает стартап Ring c офисом в Украине более чем за $1 млрд
10:09 28.02.2018 |
Компания Amazon заключила сделку о покупке стартапа Ring - разработчика умных дверных звонков, который недавно привлек $160 млн инвестиций при оценке близкой к $1 млрд. Общая сумма привлеченных инвестиций превысила $209 млн, согласно Crunchbase. Как отмечает AIN.ua, точная сумма сделки не называется, однако по данным медиа, сумма сделки составляет более $1 млрд. О сделке уже сообщили ряд СМИ, в том числе - GeekWire, Reuters и TechCrunch со ссылкой на собственные источники.
Как предполагает издание VentureBeat, сделка может помочь Amazon в борьбе за рынок доставки «к порогу» и нишу умных устройств, возможно - будет проводиться интеграция с умной колонкой Alexa.
Общий объем привлеченных компанией инвестиций по данным Сrunchbase - $209 млн. Компания дебютировала в 2013 году на Shark Tank, тогда ее продукт назывался DoorBot. Команда искала $700 000 за 10%, но не нашла инвестора, сообщает TechCrunch.
В 2016 году продажи компании Ring составили около $155 млн. Тем не менее, стартап все еще не вышел на прибыльность. Один из самых известных продуктов компании - умный дверной звонок, который имеет Wi-Fi-подключение и камеру, так что пользователь, даже находясь не дома, может отслеживать посетителей у двери и общаться с ними.
В киевском офисе на сегодняшний день работает около 450 человек. Изначально разработчики в украинском офисе занимались разработкой программного обеспечения в области машинного обучения, компьютерного зрения, интеллектуального анализа данных и других сфер искусственного интеллекта для использования в продуктах Ring. Теперь в киевском офисе также есть отдел по разработке устройств и служба поддержки.
Напомним, Ring открыла R&D-центр в Украине в конце 2016 года.
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