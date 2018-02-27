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Lenovo представила ноутбук-трансформер Yoga 730 с поддержкой Alexa
10:47 27.02.2018 |
Выставка MWC посвящена преимущественно смартфонам и подобной технике и не славится значимыми анонсами ноутбуков. Но китайская Lenovo решила изменить традициям и представила несколько мобильных ПК, наиболее интересными из которых являются трансформеры Yoga 730, которые разместились в портфеле предложений ниже флагмана Thinkpad X1 и популярного Yoga 920.
Оба варианта поставляются со встроенными аудиодинамиками JBL и сенсорным дисплеем либо с разрешением 1080p, либо 4K. Для творческих личностей предусмотрена поддержка чувствительного к нажатиям цифрового пера Lenovo Active Pen 2. Как и в случае с Thinkpad X1, ноутбуки Yoga 730 поддерживают персональных помощников Microsoft Cortana и Amazon Alexa - а благодаря дальнобойным микрофонам в теории можно отдавать команды на заметном расстоянии, используя функциональность сродни умной колонке.
Эти устройства относятся к серии Yoga, поэтому, пользователь волен перевернуть экран на 360 градусов и использовать ноутбук в роли планшета. Конечно, не всем нравится держать компьютер клавиатурой вниз, но это всё же обеспечивает дополнительную универсальность. Оба ноутбука весят относительно немного: 13-дюймовая модель - 1,13 кг, а 15-дюймовая - 1,89 кг. Рамки вокруг дисплеев довольно тонкие, а веб-камера размещена сверху, а не в левом нижнем углу.
Стоимость 13-дюймовой и 15-дюймовой версий Yoga 730 начинается в США с $880 и $900, соответственно.
Другое дело - ноутбук-трансформер Yoga 530 (в США - Flex 14), стоимость которого начинается с $600.
Yoga 530 имеет много общего с Yoga 730 во внешнем виде, хотя производитель несколько упростил начинку. Благодаря формату, владелец сможет использовать его в четырёх ключевых положениях: «ноутбук», «планшет», «подставка» и «палатка». Стандартная конфигурация поставляется с процессором Intel Core i3 восьмого поколения и сенсорным экраном 1080p.
Пользователь за дополнительную плату может установить чип Intel Core i7, твердотельный накопитель объёмом до 512 Гбайт, ОЗУ ёмкостью до 16 Гбайт и даже оснастить трансформер дискретной (хотя и скромной) графикой NVIDIA GeForce MX130. Для сравнения: 15-дюймовую модель Yoga 730 можно дооборудовать 4K-дисплеем и графикой вплоть до GeForce GTX 1050.
Yoga 530 включает поддержку цифрового пера Active Pen 2, которое поставляет в комплекте. Ноутбук, как и старшие модели наделён сканером отпечатков пальцев и поддерживает Windows Hello, но выбор голосовых помощников ограничен лишь Cortana - Alexa здесь нет. Поставки устройства намечены на апрель 2018 года.
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