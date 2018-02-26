Финансовые новости
- |
- 26.02.18
- |
- 23:33
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
SanDisk представила самую быструю в мире карту UHS-I microSD
20:18 26.02.2018 |
Компания Western Digital представила на выставке Mobile World Congress (MWC) 2018 новую карту памяти стандарта microSD под брендом SanDisk.
Изделие SanDisk Extreme UHS-I microSDXC имеет внушительную вместимость - 400 Гбайт. Кроме того, утверждается, что это самая быстрая в мире карта стандарта UHS-I microSD. Заявленная скорость чтения информации достигает 160 Мбайт/с, скорость записи - 90 Мбайт/с.
Таким образом, карта подходит для применения во флагманских смартфонах, экшен-камерах, а также в беспилотных летательных аппаратах, осуществляющих запись 4K-видео.
Новинка соответствует стандарту Application Performance Class 2 (А2). Это означает, что карта может применяться для расширения встроенной памяти Android-устройств. Показатель IOPS (операций ввода/вывода в секунду) при чтении гарантированно составляет не менее 4000, при записи - не менее 2000. Изделие оптимизировано для работы с мультимедийными материалами и приложениями.
Карта SanDisk Extreme UHS-I microSDXC имеет размеры 15,0 × 11,0 × 1,0 мм. Диапазон рабочих температур простирается от минус 25 до плюс 85 градусов Цельсия. На изделие предоставляется пожизненная гарантия.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Капинвестиции в Украине за 2017г выросли на 22,1% - Госстат
|Мирный план Тимошенко. При чем здесь чемоданчик из "Криминального чтива"
|Тунисский залет. Зачем Путин вмешивается в войну в Ливии
|Долларовый ВВП Украины достигнет уровня выплат по ВВП-варрантам в 2019 году – Драгон Капитал
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Volvo откажется от разработки новых двигателей внутреннего сгорания
|SanDisk представила самую быструю в мире карту UHS-I microSD
|Первой моделью суббренда Seat для «горячих» машин стал кроссовер
|Sony представила флагманские Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact с дизайном Ambient Flow
|Состоялся анонс флагманского смартфона Samsung Galaxy S9
|Компания Peugeot сменила фургон Partner на Rifter
|Google тестирует технологию, которая позволит достаточно точно определять местоположение абонента, звонящего в службу спасения
Это интересно
|Samsung научит смарт-часы измерять кровяное давление
|Apple возглавила рейтинг самых инновационных компаний
|Новый универсал Volvo V60 стал 390-сильным гибридом
|Twitter ужесточает правила в отношении спам-ботов
|Литий для аккумуляторов электромобилей будут добывать из морской воды
|Глава Uber надеется сделать дроны-такси коммерческими за 5—10 лет
|Марка Porsche отказалась от дизелей. Совсем