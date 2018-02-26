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Sony представила флагманские Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact с дизайном Ambient Flow
12:43 26.02.2018 |
Компания Sony Mobile Communications (Sony Mobile) представила на выставке Mobile World Congress (MWC) 2018, проходящей сейчас в Барселоне (Испания), флагманские смартфоны - аппараты Xperia XZ2 и Xperia XZ2 Compact, слухи о которых на протяжении последнего времени гуляли по Интернету.
Прежде всего нужно отметить, что аппараты выполнены в новом дизайне под названием Ambient Flow. Обе стороны корпуса защищены прочным стеклом Gorilla Glass 5. Применён дисплей Full Screen с соотношением сторон 18:9 и разрешением 2160 × 1080 точек. Размер экрана составляет 5,7 дюйма по диагонали у модели Xperia XZ2 и 5,0 дюйма у модификации XZ2 Compact.
«Сердцем» новинок является процессор Qualcomm Snapdragon 845. Чип содержит восемь вычислительных ядер Kryo 385: четыре из них функционируют с тактовой частотой до 2,8 ГГц, ещё четыре - до 1,8 ГГц. Обработкой графики занят высокопроизводительный контроллер Adreno 630.
Смартфоны несут на борту 4 Гбайт оперативной памяти и флеш-модуль UFS вместимостью 64 Гбайт. Дополнительно можно установить карту формата microSD.
В тыльной части корпуса размещена 19-мегапиксельная камера с фазовым автофокусом и вспышкой. Разрешение фронтальной камеры составляет 5 млн пикселей. Оба смартфона способны снимать видео в формате 4K HDR, а также Full HD-видео 960 fps.
Приятно (и очень правильно с маркетинговой точки зрения), что Sony не делает упор на характеристики, ведь в большинстве смартфонов, которые уже представили или еще представят на WMC, будет точно такая же аппаратная база и примерно такие же спецификации. Вместо этого компания продолжает совершенствовать программные фишки прошлогодних флагманов. Одной из них была функция 3D-сканирования головы, лица или произвольных небольших предметов. В Xperia XZ2 это появится в улучшенном виде. Раньше отсканировать голову можно было только с помощью друга и основной камеры смартфона, а теперь можно обойтись фронтальной камерой и парой собственных рук.
Еще одна важная деталь - рендеринг трехмерной модели теперь можно производить не только на самом смартфоне, но и в облаке. И в этом случае качество модели будет выше за счет большего количества полигонов (500 тысяч против 50 тысяч) и более высокого разрешения текстуры. Правда, пока непонятно как быстро будет проходить обработка на сервере и насколько хорошо все это будет работать. Если к основной камере претензий нет - результат и в прошлом году был вполне неплох, то вот качество самостоятельного сканирования при помощи фронтальной камеры вызывает определенные сомнения.
Оснащение аппаратов включает модули Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, NFC и Bluetooth 5.0, а также порт USB Type-C (3.1). Старшая модификация несёт на борту аккумулятор ёмкостью 3180 мА·ч, младшая - 2870 мА·ч., причем в данном случае заряжается она только по кабелю. XZ2 поддерживает технологию беспроводной зарядки QI Wireless.
Самой неожиданной новой функцией стала так называемая Dynamic Vibration System. При просмотре фильмов, клипов, а также в играх смартфон будет вибрировать в такт музыке или игровой ситуации. Что-то среднее между Taptic Engine в iPhone и обратной связью на контроллерах PlayStation.
Новинки поступят в продажу в марте. Они будут поставляться с операционной системой Android 8.0 Oreo «из коробки». Информации о цене пока нет.
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