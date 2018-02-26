Состоялся анонс флагманского смартфона Samsung Galaxy S9

В прошлом году Samsung оправилась от катастрофы, связанной с батареями Galaxy Note 7, и представила Galaxy S8, ставший одним из лучших смартфонов 2017 года. Так что совсем неудивительно, что Galaxy S9 и S9 Plus не особенно отличаются от семейства S8. Они будут доступны для предварительных заказов уже 2 марта и поступят на полки магазинов 16 марта.

Galaxy S9 и S9 Plus настолько похожи на предшественников, что с первого взгляда их очень сложно отличить. Аппараты сохранили привлекательный и удобный дизайн S8 с вытянутыми экранами 18,5:9, изогнутыми краями, а также стеклом с обеих сторон. 5,8-дюймовый (S9) и 6,2-дюймовый (S9 Plus) экраны - это те же панели Super AMOLED с разрешением 2960 x 1440 пикселей, хотя Samsung обещает, что они стали немного ярче. Хотя телефоны выглядят, как прошлогодние модели, размеры у них немного отличаются, и вес стал чуть больше, так что чехлы для S8 несовместимы.





Другая причина, по которой невозможно повторно использовать чехлы, - это ключевое внешнее изменение: Samsung переместила сканер отпечатков пальцев справа от камеры под неё, по центру корпуса. В результате пользоваться им стало намного проще, особенно на большом S9 Plus. Хотя дактилоскопический датчик так и не был спрятан под экраном, как некоторые надеялись, переработку дизайна можно только приветствовать. Расположение аппаратных кнопок (включая непопулярную Bixby) и другие особенности вроде 3,5-мм разъёма для наушников, не изменились. Новые стереодинамики заметить сложно, зато легко услышать, ведь они стали на 40 % громче.

Для тех, кто следил за множеством утечек, характеристики новинок не станут сюрпризом. Тем не менее: Galaxy S9 оснащён однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 845 (в Северной Америке, Японии и Китае) или последним процессором Samsung Exynos (в Европе и на большинстве остальных рынков); 4 Гбайт (S9) или 6 Гбайт (S9 Plus) оперативной памяти; всего лишь 64 Гбайт встроенный флеш-памяти (плюс поддержка microSD); аккумулятором на 3000 мА·ч (S9) или 3500 мА·ч (S9 Plus); защитой от воды и пыли IP68; поддержкой быстрой проводной и беспроводной зарядки.





Как и S8, смартфоны поддерживают гигабитные сотовые сети LTE, но модели этого года могут развивать скорость подключения до 1,2 Гбит/с и поддерживают дополнительные диапазоны частот и сети. В наличии сканер сетчатки глаза, NFC и прочие особенности прошлогодних аппаратов.

Самое большое новшество - пожалуй, новая система камеры. На S9 используется один объектив с оптической системой стабилизации (OIS), а на а S9 Plus - двойная тыльная камера (оба объектива с OIS). Samsung впервые применила в смартфонах объектив с регулируемой диафрагмой (не считая раскладушки W2018 для китайского рынка, выпущенной в конце прошлого года). Благодаря этому камера может переключаться между полностью открытым (ярким) значением диафрагмы f/1,5 для съёмки портретов с глубиной резкости или фотографий в условиях недостатка освещённости и f/2,4 - для более чётких снимков и избежания передержки при ярком солнечном свете (в зависимости от условий и нужд).

Открытая диафрагма пропускает на 28 процентов больше света, чем объектив f/1,7 у S8. Приложение камеры может переключаться между диафрагмами автоматически или вручную в профессиональном режиме. Важно отметить, что диафрагма может принимать только два фиксированных значения - f/1,5 и f/2,4. Тем не менее, это большой прогресс для смартфонов.

В дополнение к новой регулируемой диафрагме, 12-мегапиксельная матрица камеры S9 использует технологию dual-pixel второго поколения для более быстрой и надёжной автофокусировки, улучшенного многокадрового шумоподавления, достижения на 30 % более высоких показателей качества в условиях слабого освещения, а также для записи замедленного видео со скоростью до 960 кадров в секунду (при разрешении 720p). Приложение камеры также было переработано для ускоренного доступа к различным режимам и стало в чём-то ближе к iPhone.

Вторая задняя камера в S9 Plus не имеет переменной диафрагмы и работает аналогично двухобъективной системе Note 8. Она отличается значением диафрагмы f/2,4 и оптическим двукратным зумом по сравнению с основной широкоугольной камерой. С её помощи можно создавать эффект размытия фона в портретном режиме (Samsung называет его «Live Focus»). Оба телефона имеют ту же 8-мегапиксельную фронтальную камеру с автофокусом f/1,7, что и прошлогодние модели.

В новое приложение камеры Samsung интегрировала анимированные эмотиконы - аналог Animoji на iPhone X, который она называет AR Emoji. Технология позволяет захватывать изображение лица и использовать более 100 точек, чтобы создать схожего с фотографией 3D-персонажа. Приложение даёт возможность создать 18 вариантов AR Emoji в виде GIF-файлов для использования через клавиатуру в приложениях обмена сообщениями. Можно настроить внешний вид персонажа с различными причёсками, очками и нарядами. AR Emoji не повторяет Animoji и не так точна, но тем не менее.

Samsung не сообщает в официальных характеристиках, поддерживает ли новые флагманы запись видео 4K HDR, хотя оба построены на базе наиболее передового процессора Qualcomm - Snapdragon 845. Даже если поддержи нет, хотелось бы надеяться, хотя бы на 4K SDR при 60 кадрах/с (как в последних iPhone) можно рассчитывать. Стоит добавить, что приложение камеры получило поддержку переводов надписей на лету (выводится по принципу дополненной реальности).

Galaxy S9 работает на базе Android 8.0 Oreo, но пользовательский интерфейс не сильно отличается от программного обеспечения на S8. Samsung частично переработала приложение персонального помощника Bixby, в особенности функции камеры, которые теперь можно использовать, например, для подсчёта калорий в еде. Компания подписала новые партнёрские соглашения с розничными сетями вроде Sam's Club и Nordstrom, а также косметическими фирмами Sephora и Cover Girl, чтобы можно было приобретать товары непосредственно через Bixby.

Хотя Samsung не внесла принципиальных изменений в успешную формулу S8, реализованные новшества наверняка привлекут покупателей. Любопытно, что этом году наблюдается больше отличий S9 от более габаритного S9 Plus, что может усложнить выбор тем, кто ищет компактный флагманский телефон. Цена, вопреки слухам, осталась на уровне S8. Обещаны чёрный, фиолетовый, голубой и серый цветовые исполнения.