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Google тестирует технологию, которая позволит достаточно точно определять местоположение абонента, звонящего в службу спасения
14:31 23.02.2018 |
Как сообщается, компания Google тестирует технологию предоставления соответствующим службам точного местоположения абонента при вызове службы спасения 911.
Google надеется внедрить такую технологию в США в нынешнем году. Федеральные регуляторы утверждают, что это может позволить спасти десятки тысяч жизней в год. В декабре и январе Google провела тестирование технологии в партнёрстве с West Corp и RapidSOS и осталась довольна результатами. В рамках тестирования технология работала с 51 000 центров службы спасения в Техасе, Теннесси и Флориде, определяя местоположение с точностью до 35 метров.
Сейчас данные о местоположении также отправляются в службу спасения, однако они основываются на информации сотовых вышек, что является далеко не самым точным вариантом.
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