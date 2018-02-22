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Samsung научит смарт-часы измерять кровяное давление
15:02 22.02.2018 |
Сетевые источники обнаружили патентную документацию Samsung на новую разработку в сфере «умных» наручных часов.
Речь идёт о расширении возможностей смарт-хронометров в плане мониторинга показателей жизнедеятельности организма. Многие «умные» часы и фитнес-трекеры уже умеют измерять частоту сердечных сокращений. Южнокорейский гигант предлагает также осуществлять мониторинг кровяного давления.
Описанное в патентной документации устройство фигурирует под названием Gear X. Известно, что в основе новой технологии лежит использование поляризованного света. Для измерения кровяного давления часы должны достаточно плотно прилегать к руке владельца.
Иллюстрации говорят о том, что снятые показатели будут отображаться на дисплее в виде цифровых значений и графиков. Таким образом, пользователи смогут отслеживать состояние своего организма ещё по одному параметру.
Увы, о сроках вывода технологии на коммерческий рынок ничего не сообщается. Есть вероятность, что пока предложенное решение останется очередной «бумажной» разработкой.
Добавим, что в 2017 году, по предварительным оценкам, по всему миру было реализовано 113,2 млн различных носимых устройств. Из них на всевозможные браслеты пришлось 45,0 млн штук. Смарт-часы с базовой и расширенной функциональностью сообща заняли основную часть рынка с 61,5 млн отгруженных единиц.
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