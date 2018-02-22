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Twitter ужесточает правила в отношении спам-ботов
08:49 22.02.2018 |
Сервис микроблогов Twitter объявил в среду, 21 февраля, о введении жестких мер в отношении тех учетных записей, которые управлялись "программными ботами". Подобные учетные записи использовались для манипулирования сервисом во время президентских выборов в США в 2016 году. Как заявило руководство Twitter, принимаемые меры направлены на то, чтобы избавиться от учетных записей, автоматически генерирующих спам, не затрагивая при этом людей, пользующихся услугами платформы. "Эти изменения являются важным шагом в обеспечении того, чтобы мы стояли на шаг вперед злонамеренной деятельности", - написал представитель администрации Twitter Йоэль Рот в блоге.
После выборов 2016 года Twitter и другие интернет-сервисы обнаружили, что боты использовались для укоренения политических разногласий и распространения фейков. "Одним из наиболее распространенных видов нарушений, которые мы заметили, было использование нескольких учетных записей для того, чтобы попытаться искусственно усилить или раздуть известность некоторых твитов", - написал Рот. Он сообщил, что Twitter запрещает автоматизацию для публикации или распространения спама.
Массовый ретвитинг больше не пройдет
Помимо этого, отныне не разрешаются повторные публикации, ответы или упоминания, исходящие из учетных записей, которые контролируются вручную или ботами. Под запрет подпадают также "массовый, агрессивный или очень крупный автоматизированный ретвитинг", а также использование нескольких учетных записей для выполнения подобных автоматических действий. Единственным исключением из этого правила будут приложения, предназначенные для трансляции сообщений о погоде, чрезвычайных ситуациях или других публичных услугах.
В 2017 году эксперты Союза защиты демократии и Германского фонда Маршалла создали сайт, который отслеживает в Twitter сотни аккаунтов настоящих людей и предполагаемых ботов, связанных с российской пропагандистской кампанией. Они выяснили, что эти аккаунты публикуют сообщения одновременно с материалами известных российских пропагандистских ресурсов. О том, что это боты, свидетельствует то, что они за короткое время распространяют большое количество сообщений, по своему содержанию почти полностью совпадающими с постами сотен других аккаунтов.
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