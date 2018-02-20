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Samsung запатентовала шарнирную конструкцию для смартфона со сгибающимся дисплеем
11:15 20.02.2018 |
О том, что Samsung работает над смартфоном со сгибающимся дисплеем, профильные СМИ сообщают уже несколько лет. Компания уже имеет несколько соответствующих патентов.
Недавно Samsung запатентовала еще одну конструкцию для смартфона со сгибающимся дисплеем. Данный шарнирный узел предназначен для того, чтобы снизить нагрузку на дисплей в сложенном состоянии и предотвратить его повреждение. Причем повреждение экрана без подобной конструкции может произойти и в разложенном состоянии из-за силы упругости, которая возникает в результате растяжения. Так говорится в описании патента.
Кто-то скажет, что подобные шарнирные части уже используют компании Lenovo и Microsoft в Yoga Book и Surface Book соответственно. Огромная разница состоит в том, что данные устройства оснащены несгибаемыми экранами, а шарниры соединяют дисплей с основной частью, где находятся клавиатура, аппаратная составляющая и аккумулятор.
Шарнирная часть позволяет устанавливать радиус скругления экрана на заданном значении, при котором целостность экрана не нарушается. Кроме того, конструкция позволяет фиксировать смартфон в различных положениях, а не только в двух крайних.
Источник пишут, что Samsung показала два смартфона со сгибающимися дисплеями на CES 2018. Один из них будет выпущен в ноябре 2018.
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