Японские учёные продемонстрировали электронную кожу с LED-индикацией

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Японские учёные продемонстрировали электронную кожу с LED-индикацией

 

Ключевым предназначением так называемой «электронной кожи» - мягкого полупрозрачного материала небольшой толщины с набором датчиков и электронных компонентов - является непрерывный мониторинг физиологических показателей. Однако команда учёных из Токийского университета решила усовершенствовать первоначальную концепцию подобных систем, чтобы те могли не просто осуществлять замеры жизненно важных показателей, но и выводить всю собранную информацию.

Представленный экземпляр электронной кожи изготавливается по тому же принципу, что и печатные платы. Благодаря нескольким светодиодам, встроенным в гибкую подложку, система научилась отображать в режиме реального времени частоту сердечного ритма пациента. При этом сама конструкция выполнена таким образом, чтобы повторять изгибы выбранных для её размещения частей тела и не доставлять дискомфорта при длительном использовании электроники.

 

Чтобы узнать, требуется ли обладателю фрагмента электронной кожи помощь, достаточно просто взглянуть на её поверхность и расшифровать показания на импровизированном LED-табло. Вдобавок система может быть синхронизирована с мобильной электроникой и передавать на смартфон/планшет данные для их последующей загрузки в облако.

Если качество растягивающихся дисплеев не позволяло добиться их длительного срока службы без надлежащих условий эксплуатации, то ситуация с электронной кожей и её светодиодной индикацией противоположная. Кроме того, её себестоимость окажется ниже всех известных на сегодня аналогов благодаря предложенной японскими специалистами методике производства гибких подложек.

Представленный образец искусственной кожи - это вовсе не концепт, а прототип, который должен лечь в основу готовящегося коммерческого образца и попасть на рынок в ближайшие три года. Потенциальными пользователями такого изделия рассматриваются пациенты, которые предпочли домашнее лечение пребыванию в больничной палате.
По материалам: 3DNews
 

ПО РУБРИКАМ

20:35 19 фев­ра­ля стал са­мым спо­кой­ным днем на меж­бан­ке в этом ме­ся­це

18:56 Ры­нок ак­ций Укра­и­ны 19 фев­ра­ля про­дол­жил бо­ко­вую ди­на­ми­ку

18:08 CFTC пред­ло­жи­ла на­гра­ду за све­де­ния о крип­то­ва­лют­ных схе­мах «памп и дамп»

17:58 SEC оста­но­ви­ла тор­гов­лю ак­ци­я­ми трех фирм, объ­явив­ших о по­куп­ке блок­чейн-ак­ти­вов

17:24 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке 19 фев­ра­ля со­ста­вил 27.0119 грн.

17:10 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 19.02.18

17:05 Дол­лар США уме­рен­но рас­тет 19 фев­ра­ля в хо­де спо­кой­ной сес­сии

14:19 При­ватБанк пре­ду­пре­жда­ет о фей­ко­вом мо­биль­ном бан­кин­ге для Android

12:58 ОВГЗ в об­ра­ще­нии по сум­ме ос­нов­но­го дол­га на 19.02.18

12:10 Бит­ко­ин до­ро­жа­ет 19 фев­ра­ля в рам­ках кор­рек­ции по­сле преды­ду­ще­го уде­шев­ле­ния

12:07 Япон­ский Nikkei вы­рос по ито­гам тор­гов 19 фев­ра­ля на 2% на ослаб­ле­нии ие­ны к дол­ла­ру

10:58 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 19.02.18

10:55 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 19.02.18

10:50 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 16.02.18

10:29 НБУ про­дал 16 фев­ра­ля бан­кам де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты на 5 636 млн гри­вен

• дальше…

15:00 СУГ Geo Alliance по­де­ше­вел на 1080 грн/т, опто­вые це­ны про­дол­жа­ют сни­жать­ся

14:45 Адми­ни­стра­ции мор­ских пор­тов Укра­и­ны со­зда­ла фили­ал - Дно­углу­би­тель­ный флот

14:25 Нефть до­ро­жа­ет 19 фев­ра­ля бла­го­да­ря ослаб­ле­нию дол­ла­ра, Brent вы­рос­ла до $65,2 за бар­рель

14:03 Westinghouse: В слу­чае форс-ма­жо­ра, нам по­тре­бу­ет­ся до 12 ме­ся­цев, чтобы пол­но­стью по­крыть по­треб­но­сти Укра­и­ны в ядер­ном топ­ли­ве

13:48 Пре­зи­дент Roshen о ро­ли по­ли­ти­ки в биз­несе, строй­ке в Бор­испо­ле, про­да­же Roshen и су­дах с кон­ку­рен­та­ми

13:23 Топ­ли­во на укра­ин­ских АЗС про­дол­жа­ет де­ше­веть 19 фев­ра­ля

12:50 Укра­и­на сни­зи­ла за­па­сы га­за в ПХГ на 35% до 11 млрд куб. м с на­ча­ла ото­пи­тель­но­го се­зо­на

12:40 В 2017 ва­кант­ность офис­ной не­дви­жи­мо­сти в Ки­е­ве сни­зи­лась на 6,1 п.п. до 13,2%, - Jones Lang LaSalle

11:58 Ви­це-пре­зи­дент Все­мир­но­го бан­ка Си­рил Мул­лер: Укра­и­на за по­след­ние че­ты­ре го­да сде­ла­ла боль­ше, чем за преды­ду­щие два­дцать

10:43 По­ступ­ле­ния в свод­ный бюд­жет со­кра­ти­лись на 3,2% до 65,8 млрд гри­вен в ян­ва­ре, - ГФС

• дальше…

15:45 МИД Укра­и­ны со­об­щил о по­да­че ме­мо­ран­ду­ма в ар­бит­раж­ном про­из­вод­стве про­тив РФ по кон­вен­ции ООН по мор­ско­му пра­ву

15:26 Укра­и­на в дол­гом ящи­ке: Мюн­хен опре­де­лил но­вые при­о­ри­те­ты ми­ро­вой без­опас­но­сти

14:30 Ни­дер­лан­ды про­тив уве­ли­че­ния взно­сов в бюд­жет ЕС по­сле Брекзи­та

09:57 Пре­зи­дент Бан­ка Лат­вии за­дер­жа­ли в рам­ках де­ла о кор­руп­ции

09:48 По­ли­ти­ки ФРГ не под­дер­жа­ли от­ме­ну санк­ций про­тив Рос­сии

07:51 Facebook бу­дет про­ве­рять за­каз­чи­ков по­ли­ти­че­ской ре­кла­мы

16.02 Как США по­ме­ша­ют Рос­сии до­го­во­рить­ся с ОПЕК

16.02 SEC за­бло­ки­ро­ва­ла про­да­жу Чи­каг­ской фон­до­вой бир­жи ки­тай­цам

16.02 На бол­тах из Под­не­бес­ной. Рос­сий­ский ВПК с ки­тай­ской на­чин­кой

16.02 США вслед за Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей об­ви­ни­ли Рос­сию в со­зда­нии ви­ру­са NotPetya

16.02 Reuters узнал о ги­бе­ли и ра­не­ни­ях 300 рос­сий­ских на­ем­ни­ков в Си­рии

15.02 Мир на гра­ни кон­флик­та: до­клад Мюн­хен­ской кон­фе­рен­ции о со­сто­я­нии меж­ду­на­род­ной без­опас­но­сти

15.02 Как Ки­тай стал гло­баль­ным иг­ро­ком на рын­ке ору­жия и по­че­му это тре­во­жит За­пад

15.02 Га­з­пром оспа­ри­ва­ет це­ну га­за для Гер­ма­нии

15.02 Рос­сий­ский уче­ный пред­рек об­вал Крым­ско­го мо­ста

• дальше…

16.02 В Ки­е­ве за­дер­жа­ли ди­рек­то­ра "Эли­та-центр"

16.02 Ли­ния ско­рост­но­го же­лез­но­до­рож­но­го со­об­ще­ния с аэро­пор­том "Борисполь" бу­дет про­ло­же­на от ЖД вок­за­ла

14.02 Ко­ли­че­ство сде­лок на рын­ке жи­лья Ки­е­ва в 2017г вы­рос­ло на 8% - UTG

12.02 Го­су­дар­ствен­ную зем­лю воз­ле сел, по­сел­ков и го­ро­дов на­ча­ли пе­ре­да­вать тер­ри­то­ри­аль­ным об­щи­нам

08.02 Кар­точ­ка ки­ев­ля­ни­на в ап­ре­ле начнет ра­бо­тать как элек­трон­ный би­лет в му­ни­ци­паль­ном транс­пор­те

08.02 Ки­ев­со­вет пе­ре­име­но­вал стан­цию мет­ро Пет­ров­ка в По­чай­на

07.02 ФГВФЛ при под­держ­ке Ми­ню­ста вер­нул в соб­ствен­ность Ро­до­вид Бан­ка 113,5 га в Обо­лон­ском рай­оне Ки­е­ва

06.02 Укра­и­на за­ня­ла 39 ме­сто сре­ди 115 стран в рей­тин­ге бюд­жет­ной про­зрач­но­сти

05.02 Укра­и­на под­ня­лась на 16 по­зи­ций в рей­тин­ге эко­но­ми­че­ских сво­бод

01.02 Как рост кур­са дол­ла­ра в ян­ва­ре от­ра­зил­ся на рын­ке не­дви­жи­мо­сти

01.02 Рей­де­ры укра­ли у гос­бан­ка 113 гек­та­ров зем­ли на Обо­ло­ни

31.01 Чем вла­де­ют в Укра­ине оли­гар­хи из Кремлев­ско­го до­кла­да США

31.01 Зем­ли за пре­де­ла­ми на­се­лен­ных пунк­тов пе­ре­да­ют в соб­ствен­ность тер­ри­то­ри­аль­ных об­щин

30.01 Ры­нок но­востро­ек Ки­е­ва: глав­ные ито­ги 2017 го­да

25.01 Ко­мис­сия Ки­ев­со­ве­та под­дер­жа­ла пе­ре­име­но­ва­ние аэро­пор­та Жу­ля­ны

• дальше…

20:13 Укра­и­на без Са­а­ка­шви­ли. Как по­вто­ри­те­ли Май­да­на сде­ла­ли По­ро­шен­ко силь­нее

16:30 По­гром Рос­со­труд­ни­че­ства. Как рос­сий­ский куль­тур­ный центр отыг­ра­ли со всех сто­рон

15:45 МИД Укра­и­ны со­об­щил о по­да­че ме­мо­ран­ду­ма в ар­бит­раж­ном про­из­вод­стве про­тив РФ по кон­вен­ции ООН по мор­ско­му пра­ву

15:26 Укра­и­на в дол­гом ящи­ке: Мюн­хен опре­де­лил но­вые при­о­ри­те­ты ми­ро­вой без­опас­но­сти

10:19 Ти­мо­шен­ко пой­ма­ли на лжи о го­ло­де в Укра­ине и госдол­ге стра­ны

08:54 Бал­кан­ский марш­рут. По­че­му Укра­ине по­ра вста­вать в оче­редь на вступ­ле­ние в ЕС

07:58 Ге­ре­ги про­дол­жа­ют ве­сти биз­нес в ок­ку­пи­ро­ван­ном Кры­му - СМИ

16.02 Са­а­ка­шви­ли на ко­рот­ком по­вод­ке у Ти­мо­шен­ко. Ко­гда ожи­дать про­ры­ва № 2 в Укра­и­ну

16.02 Вой­на за ЯБП: Что за блин­даж уни­что­жи­ли на Яси­но­ват­ской раз­вяз­ке

16.02 США вслед за Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей об­ви­ни­ли Рос­сию в со­зда­нии ви­ру­са NotPetya

15.02 Мо­би­ли­за­ция Гри­цен­ко: С кем пла­ни­ру­ют тор­го­вать­ся мел­кочле­ны

15.02 Зря пря­тал­ся. Укра­ине ну­жен Тру­ха­нов

15.02 Суд от­пу­стил мэ­ра Одес­сы Тру­ха­но­ва на по­ру­ки де­пу­та­та от БПП Го­лу­бо­ва

15.02 Ми­ро­слав Про­дан: По­дат­ко­ва му­си­ла пе­ревіри­ти Да­ни­лю­ка, і це бу­ло зроб­ле­но

15.02 Обостре­ние в АТО: Что про­изо­шло на Свет­ло­дар­ской ду­ге

• дальше…

14:51 Япон­ские учё­ные про­де­мон­стри­ро­ва­ли элек­трон­ную ко­жу с LED-ин­ди­ка­ци­ей

13:08 Volvo пред­ста­ви­ла пер­вый трех­ци­лин­дро­вый дви­га­тель

08:34 Па­вел Ду­ров при­влек $850 млн на блок­чейн и мес­сен­джер Telegram

16.02 Ли­ния ско­рост­но­го же­лез­но­до­рож­но­го со­об­ще­ния с аэро­пор­том "Борисполь" бу­дет про­ло­же­на от ЖД вок­за­ла

16.02 Спа­ме­ры изоб­ре­ли без­мак­рос­ную ата­ку с ис­поль­зо­ва­ни­ем Word

16.02 Про­цес­сор Snapdragon 855 бу­дет про­из­во­дить­ся по 7-нм тех­но­ло­гии

15.02 14 при­зна­ков то­го, что вас ско­ро уво­лят

15.02 Ком­па­ния Citroen офи­ци­аль­но пред­ста­ви­ла фур­гон Berlingo но­во­го по­ко­ле­ния

15.02 SpaceX по­стро­и­ла ко­рабль-па­ук для лов­ли об­те­ка­те­лей по­лез­ной на­груз­ки ра­кет Falcon, а так­же го­то­вит ещё од­ну пла­ву­чую плат­фор­му

15.02 Amazon уве­ли­чи­ла ка­пи­та­ли­за­цию до бо­лее чем $700 млрд и впер­вые обо­шла Microsoft

14.02 Япон­ский элек­тро­ги­пер­кар на­брал сот­ню за 1,9 се­кун­ды

14.02 Са­мые глу­пые ав­то­мо­биль­ные за­пре­ты

14.02 Смарт­фо­ны Xiaomi Redmi Note 5 и Redmi Note 5 Pro пред­став­ле­ны офи­ци­аль­но

13.02 Илон Маск: че­ло­век, за­пу­стив­ший в кос­мос свой каб­ри­о­лет

13.02 Экс­пер­ты опре­де­ли­ли са­мую по­пуляр­ную крип­то­ва­лю­ту в дарк­не­те

• дальше…

15.02 14 при­зна­ков то­го, что вас ско­ро уво­лят

13.02 Илон Маск: че­ло­век, за­пу­стив­ший в кос­мос свой каб­ри­о­лет

08.02 4 глав­ные ошиб­ки при по­ис­ке ра­бо­ты

06.02 10 луч­ших ре­клам­ных ро­ли­ков Су­пер­бо­ула-2018

05.02 Что де­лать с на­чаль­ни­ком, ко­то­рый вас не лю­бит

01.02 Amazon стал са­мым до­ро­гим брен­дом

29.01 Пер­вые ме­ся­цы на ра­бо­те: 10 за­дач для но­вич­ка

25.01 Со­зда­тель Ми­ви­ны стал са­мым бо­га­тым че­ло­ве­ком Вьет­на­ма

24.01 Ин­струк­ция раз­вед­ки США по ор­га­ни­за­ции ди­вер­сий в ва­шем офи­се

19.01 О чем не сто­ит го­во­рить на ра­бо­те: 8 со­ве­тов

16.01 Как су­деб­ная ре­фор­ма по­вли­я­ет на вы­яс­не­ние от­но­ше­ний ра­бот­ни­ков и ра­бо­то­да­те­лей

10.01 7 оши­бок, ко­то­рые мы со­вер­ша­ем при смене ра­бо­ты

05.01 Син­дром пче­ло­мат­ки: по­че­му на­чаль­ни­цы ме­ша­ют жен­щи­нам де­лать ка­рье­ру

05.01 Ра­бо­та бу­ду­ще­го: 10 на­вы­ков, не­об­хо­ди­мых в 2020 го­ду

04.01 Как Lego стал са­мым вли­я­тель­ным брен­дом

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно