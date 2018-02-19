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Японские учёные продемонстрировали электронную кожу с LED-индикацией
14:51 19.02.2018 |
Ключевым предназначением так называемой «электронной кожи» - мягкого полупрозрачного материала небольшой толщины с набором датчиков и электронных компонентов - является непрерывный мониторинг физиологических показателей. Однако команда учёных из Токийского университета решила усовершенствовать первоначальную концепцию подобных систем, чтобы те могли не просто осуществлять замеры жизненно важных показателей, но и выводить всю собранную информацию.
Представленный экземпляр электронной кожи изготавливается по тому же принципу, что и печатные платы. Благодаря нескольким светодиодам, встроенным в гибкую подложку, система научилась отображать в режиме реального времени частоту сердечного ритма пациента. При этом сама конструкция выполнена таким образом, чтобы повторять изгибы выбранных для её размещения частей тела и не доставлять дискомфорта при длительном использовании электроники.
Чтобы узнать, требуется ли обладателю фрагмента электронной кожи помощь, достаточно просто взглянуть на её поверхность и расшифровать показания на импровизированном LED-табло. Вдобавок система может быть синхронизирована с мобильной электроникой и передавать на смартфон/планшет данные для их последующей загрузки в облако.
Если качество растягивающихся дисплеев не позволяло добиться их длительного срока службы без надлежащих условий эксплуатации, то ситуация с электронной кожей и её светодиодной индикацией противоположная. Кроме того, её себестоимость окажется ниже всех известных на сегодня аналогов благодаря предложенной японскими специалистами методике производства гибких подложек.
Представленный образец искусственной кожи - это вовсе не концепт, а прототип, который должен лечь в основу готовящегося коммерческого образца и попасть на рынок в ближайшие три года. Потенциальными пользователями такого изделия рассматриваются пациенты, которые предпочли домашнее лечение пребыванию в больничной палате.
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