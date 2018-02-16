Процессор Snapdragon 855 будет производиться по 7-нм технологии

Ещё осенью прошлого года появилась информация, что компания Qualcomm приступила к разработке флагманского процессора следующего поколения - чипа, который сейчас фигурирует под обозначением Snapdragon 855. И вот теперь сетевые источники обнародовали новые данные об этом изделии.

Сообщается, что процессор будет производиться по 7-нанометровой технологии. Массовый выпуск чипа намечен на начало следующего года.

По всей видимости, Snapdragon 855 получит не менее восьми вычислительных ядер. Производительность по сравнению с чипом Snapdragon 845, если верить имеющейся информации, вырастет примерно на треть.

В состав новинки, как отмечается, войдёт передовой модем Snapdragon X24 LTE, представленный на этой неделе. Он теоретически обеспечивает возможность загрузки данных через сотовую сеть со скоростью до 2 Гбит/с.

Одной из первых, как ожидается, процессор Snapdragon 855 возьмёт на вооружение компания Samsung. Чип пропишется в смартфонах и фаблетах Galaxy топового уровня.

Добавим, что Qualcomm является одним из ведущих разработчиков мобильных процессоров. В прошлом финансовом квартале компания получила $6,07 млрд выручки, что на 1,2 % больше показателя годичной давности. Непосредственно полупроводниковый бизнес принёс вендору $4,65 млрд.