LG размышляет над складным смартфоном с тремя дисплеями

Всемирная организация интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO), по сообщениям сетевых источников, обнародовала патентную документацию LG на необычный смартфон.

Южнокорейская компания размышляет над мобильным устройством со складной конструкцией. По задумке LG, такой аппарат получит сенсорный дисплей, состоящий из трёх секций.

В сложенном состоянии пользователь сможет взаимодействовать с одним из экранов. Предполагается, что под этой панелью расположится «домашняя» кнопка.

При необходимости же владелец сможет раскрыть смартфон, получив доступ к дополнительным секциям дисплея. На этих экранах могут отображаться вспомогательные данные или, скажем, окна нескольких работающих одновременно приложений. Кроме того, все три секции теоретически смогут функционировать как единый экран.

Заявка на патент была подана компанией LG ещё в конце 2014 года. Пока не ясно, собирается ли южнокорейский производитель претворить предложенное решение в жизнь. Не исключено, что в перспективе разработка в том или ином виде найдёт применение в коммерческих мобильных устройствах.