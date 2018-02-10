Финансовые новости
- |
- 10.02.18
- |
- 05:15
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Amazon станет прямым конкурентом курьерской доставки FedEx и UPS - WSJ
16:27 09.02.2018 |
Онлайн-ритейлер Amazon.com Inc. собирается запустить собственную службу доставки покупок и других посылок от компаний потребителям, которая превратит его в прямого конкурента FedEx Corp. и United Parcel Service Inc. (UPS), пишет The Wall Street Journal.
По данным источников WSJ, новый сервис будет называться Shipping with Amazon (SWA).
На этой новости акции UPS подешевели на 6,5% на предварительных торгах в Нью-Йорке в пятницу, FedEx - на 4,5%, тогда как Amazon прибавила 1,1%.
Как ожидается, SWA начнет работу в Лос-Анджелесе уже в ближайшие недели, и до конца года география доставки расширится еще как минимум на несколько городов.
Сначала Amazon будет доставлять товары сторонних магазинов, продаваемые через ее веб-сайт, но позднее может предлагать этот сервис всем желающими, отмечают источники издания.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Новая проблема Тимошенко: Чем известен задержанный экс-нардеп Шепелев
|Рост цен производителей в Украине в январе ускорился до 4,4% – Госстат
|Инфляция в Украине в январе ускорилась до 1,5% – Госстат
|Спрятать свидетеля. Зачем Кремлю арест партнера Таруты
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Где приобрести эксклюзивные люстры в Киеве
В РУБРИКЕ
|Amazon станет прямым конкурентом курьерской доставки FedEx и UPS - WSJ
|Профессионального мобильного геймера в Китае продали за $1,2 миллиона
|Tata сделала кроссовер на платформе Land Rover Discovery Sport
|Китайские полицейские взяли на вооружение смарт-очки для идентификации личности
|Suzuki показала предвестника дешевого маленького кроссовера
|4 главные ошибки при поиске работы
Это интересно
|NASA одобрило запуск частного космического корабля Dream Chaser
|Tesla улетела не туда: что пошло не по плану при запуске Falcon Heavy?
|Слава Украине! Корни приветствия тянутся куда глубже времен ОУН-УПА
|Дизайнер Кристиан Лубутен может лишиться монополии на выпуск женской обуви с красной подошвой
|Новый Mercedes-Benz Sprinter: доступ в Сеть, 1700 конфигураций и три типа привода
|Во Франции запретили использование телефонов в машине даже при съезде на обочину и остановке
|Выход смартфона с «алмазным» стеклом назначили на 2019 год