Китайские полицейские взяли на вооружение смарт-очки для идентификации личности

Теоретическое применение смарт-очкам возможно найти абсолютно для каждой сферы деятельности. К примеру, те же Google Glass принимали участие в нескольких хирургических операциях, в ходе которых носимый гаджет снабжал врача визуализированными 3D-подсказками. В обозримом будущем смарт-очки имеют все шансы стать универсальным инструментом развлекательного характера или же аксессуаром, способным раз и навсегда вытеснить привычные смартфоны.

Ну а пока одни пытаются выбрать для смарт-очков оптимальное целевое предназначение с учётом их технических возможностей, китайские власти активно используют данную разновидность электроники для поимки преступников. Офицеры полиции в провинции Хэнань, следящие за порядком на местной железнодорожной станции, вооружились смарт-очками для идентификации приезжих и выявления среди них злоумышленников.

В преддверии Китайского Нового года блюстители порядка обязаны проявлять максимальную бдительность на посту, в чём им как раз и помогают смарт-очки. Носимый гаджет в связке с планшетным компьютером является базовым компонентом портативной и не привлекающей внимание системы идентификации личности. Встроенная в смарт-очки камера сканирует лица посетителей вокзала, оказавшихся в поле зрения полицейских, а планшет сличает биометрический рисунок с фотографиями преступников из полицейской картотеки. При обнаружении совпадения программное обеспечение тут же отобразит краткую биографию преступника, тем самым дав команду для его оперативного задержания.

Именно благодаря высокотехнологичной экипировке патрульные записали на свой счёт поимку семерых преступников, скрывающихся от правосудия по обвинению в совершении особо тяжких преступлениях, а также провели задержание 26 лиц, подозреваемых в мошенничестве.

Таким образом китайское правительство намерено сформировать крупнейший биометрический архив, в котором будут храниться «отпечатки» лиц граждан. Идентификация личности подобным способом займёт всего несколько секунд.