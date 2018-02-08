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Google работает над собственным игровым потоковым сервисом
12:40 08.02.2018 |
Как сообщает источник, компания Google работает над собственным потоковым игровым сервисом. Напомним, такие сервисы позволяют играть в любые игры на условно любом современном ПК, так как обработка графики происходит на удалённом сервере.
Сейчас таких сервисов уже немало, но зачастую они локальны, да и серьёзного распространения пока не получили. Google вполне может исправить эту ситуацию, учитывая возможности компании.
Источник утверждает, что потоковый сервис будет работать либо посредством Chromecast, либо потребует специальной консоли, работы над которой также якобы ведутся в Google. Пока сервис проходит под кодовым именем Yeti.
Также сообщается, что разработка собственной консоли - более поздний проект. Изначально сервис предполагалось использовать именно посредством Chromecast. Как будет реализовано решение в итоговом варианте, пока неясно. Кроме того, поисковый гигант работает и над собственным игровым контроллером. Никаких сроков выхода сервиса пока не называется.
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