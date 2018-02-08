Финансовые новости
- |
- 08.02.18
- |
- 16:13
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
NASA одобрило запуск частного космического корабля Dream Chaser
11:03 08.02.2018 |
Sierra Nevada Corporation получила разрешение от NASA на запуск своего космического корабля Dream Chaser. Стартовое окно откроется в конце 2020 года. Первой миссией аппарата станет доставка груза на Международную космическую станцию.
Dream Chaser предстоит взять на борт 5,5 тонны припасов и оборудования для научных исследований. Отмечается, что основное предназначение корабля может измениться к середине следующего десятилетия, если правительство США откажется поддерживать программу МКС.
Корабль основан на проекте отмененного самолета HL-20, которым раньше занималось NASA. Аппарат будет выводить на орбиту ракета Atlas V, а садится он как обычный самолет, что позволит быстро его разгрузить. В этом преимущество Dream Chaser перед другими космическими аппаратами по доставке грузов.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Как чеки из спортзала спасли Боголюбова от иска на $500 млн
|Венский бал. Порошенко не на танцы пригласили
|Автостраховку теперь можно купить онлайн
|Конгресс США проголосовал за усиление сотрудничества с Украиной в сфере кибербезопасности
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|4 главные ошибки при поиске работы
|Forbes впервые составил рейтинг криптовалютных миллиардеров
|Google работает над собственным игровым потоковым сервисом
|NASA одобрило запуск частного космического корабля Dream Chaser
|Tesla улетела не туда: что пошло не по плану при запуске Falcon Heavy?
|Слава Украине! Корни приветствия тянутся куда глубже времен ОУН-УПА
|Дизайнер Кристиан Лубутен может лишиться монополии на выпуск женской обуви с красной подошвой
Это интересно
|Во Франции запретили использование телефонов в машине даже при съезде на обочину и остановке
|Выход смартфона с «алмазным» стеклом назначили на 2019 год
|10 лучших рекламных роликов Супербоула-2018
|Хайп вокруг сверхзащищенного смартфона Turing Phone завершился банкротством
|ФБР поймало «спам-короля» Левашова с помощью его учетной записи iCloud
|Intel представила умные очки Vaunt
|Что делать с начальником, который вас не любит