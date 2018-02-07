Выход смартфона с «алмазным» стеклом назначили на 2019 год

Одним из наиболее популярных среди производителей смартфонов защитным материалом является стекло Gorilla Glass. Более дорогостоящим материалом называют сапфировое стекло, которое, впрочем, применяется не слишком часто - это, как минимум, дорого, да и проблематично наладить достаточные объемы выпуска.

О появлении алмазных стекол говорят не первый год. Около двух лет назад появилась информация о том, что компания Akhan Semiconductor намерена наладить производство подобных защитных элементов экранов, анонсировав выход смартфонов с новым типом стекла до конца 2017 года.

На дворе 2018-й, и планы претерпели изменения. Как сообщает CNET, компания Akhan Semiconductor вовсю ведет испытания нового материала под брендом Mirage Diamond Glass - оно может использоваться в качестве дополнительного покрытия с тем же Gorilla Glass (как внешний защитный слой). Основатель компании Akhan Semiconductor Адам Хан заявил, что его разработку активно тестируют в ряде компаний - производителей смартфонов, однако не стал раскрывать их названия. Он называет новые сроки появления мобильников и другой портативной электроники с алмазными стеклами - 2019 год.