Финансовые новости
- |
- 07.02.18
- |
- 15:34
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Выход смартфона с «алмазным» стеклом назначили на 2019 год
10:01 07.02.2018 |
Одним из наиболее популярных среди производителей смартфонов защитным материалом является стекло Gorilla Glass. Более дорогостоящим материалом называют сапфировое стекло, которое, впрочем, применяется не слишком часто - это, как минимум, дорого, да и проблематично наладить достаточные объемы выпуска.
О появлении алмазных стекол говорят не первый год. Около двух лет назад появилась информация о том, что компания Akhan Semiconductor намерена наладить производство подобных защитных элементов экранов, анонсировав выход смартфонов с новым типом стекла до конца 2017 года.
На дворе 2018-й, и планы претерпели изменения. Как сообщает CNET, компания Akhan Semiconductor вовсю ведет испытания нового материала под брендом Mirage Diamond Glass - оно может использоваться в качестве дополнительного покрытия с тем же Gorilla Glass (как внешний защитный слой). Основатель компании Akhan Semiconductor Адам Хан заявил, что его разработку активно тестируют в ряде компаний - производителей смартфонов, однако не стал раскрывать их названия. Он называет новые сроки появления мобильников и другой портативной электроники с алмазными стеклами - 2019 год.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Евгения Альбац о кремлевском списке: Есть еще секретный список, который составлен на основе данных непубличных
|6 февраля произошло самое крупное с начала 2018 года укрепление гривни
|В январе международные резервы сократились на 2% до $18,4 млрд
|Рада разрешила НБУ создать кредитный реестр
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Дизайнер Кристиан Лубутен может лишиться монополии на выпуск женской обуви с красной подошвой
|Новый Mercedes-Benz Sprinter: доступ в Сеть, 1700 конфигураций и три типа привода
|Во Франции запретили использование телефонов в машине даже при съезде на обочину и остановке
|Выход смартфона с «алмазным» стеклом назначили на 2019 год
|SpaceX успешно запустила в космос сверхтяжёлую ракету Falcon Heavy
|10 лучших рекламных роликов Супербоула-2018
Это интересно
|Intel представила умные очки Vaunt
|Что делать с начальником, который вас не любит
|Минфин предупреждает: мошенники предлагают компенсацию за участие в МММ, требуют уплаты налога
|Самый маленький Ford обновился и стал вседорожником
|Японцы запустили спутник, используя самую маленькую в мире ракету-носитель
|Airbus провел первые успешные тесты летающего такси
|Huawei научит смарт-часы распознавать жесты на руке и в воздухе