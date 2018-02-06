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Японцы запустили спутник, используя самую маленькую в мире ракету-носитель
13:56 05.02.2018 |
Японское аэрокосмическое агентство JAXA успешно вывело на околоземную орбиту трехкилограммовый спутник, используя самую маленькую в мире ракету-носитель. Ее длина не превышает 10 м, а диаметр равен 52 см.
Прогресс в области микроминиатюризации электроники позволил существенно уменьшить размеры и массу спутников. Используя для их запуска небольшие ракеты, можно существенно снизить расходы. В частности, это обусловлено более простым устройством ракеты. По оценке JAXA, в случае испытанной ракеты стоимость по сравнению с использованием обычных ракет меньше в десять раз.
Уменьшение стоимости запуска способно расширить круг компаний, заинтересованных в собственных спутниках.
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