Huawei научит смарт-часы распознавать жесты на руке и в воздухе

Сетевые источники обнаружили новую патентную документацию Huawei на любопытную разработку в сфере «умных» наручных часов.

Не так давно мы сообщали, что Huawei изучает возможность оснащения смарт-хронометров специальным сенсорным ободом вокруг циферблата. Этот безель должен быть разделён на несколько сегментов, прикосновения к которым будут инициировать те или иные действия. Причём взаимодействовать пользователи смогут сразу с несколькими сегментами.

Новая патентная документация описывает ещё один способ взаимодействия со смарт-часами. Huawei предлагает регистрировать жесты на руке или в воздухе в непосредственной близости от «умного» хронометра.

Для ввода команд могут использоваться четыре зоны по разные стороны от основного модуля часов. Регистрацию жестов планируется осуществлять за счёт применения различных датчиков, скажем, ультразвуковых и (или) инфракрасных сенсоров.

Отмечается, что система теоретически сможет воспринимать не только жесты и взмахи, но и такие действия, как нажатие и двойное прикосновение. Впрочем, пока о возможных сроках практической реализации предложенного решения ничего не сообщается.

В третьем квартале прошлого года по всему миру было реализовано 26,3 млн носимых гаджетов. Это на 7,3 % больше результата предыдущего года, когда отгрузки равнялись 24,5 млн единиц.