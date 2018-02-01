Land Rover выпустит защищённый смартфон Explore на все случаи жизни

Британская автомобилестроительная компания Land Rover, входящая в состав группы Jaguar Land Rover, намерена выпустить под собственной маркой «внедорожный» смартфон.





Аппарат получил имя Land Rover Explore. На сегодняшний день известно, что новинка имеет защищённое исполнение. Устройству не страшны падения, погружения под воду, экстремальные температуры и их быстрые скачки, воздействие агрессивных сред и пр.

Главная идея заключается в том, чтобы дать владельцам возможность использовать Land Rover Explore всюду, куда способен добраться внедорожник Land Rover Discovery. Иными словами, смартфон рассчитан на эксплуатацию в самых суровых условиях.

Технические характеристики аппарата пока, к сожалению, не раскрываются. Но известно, что взаимодействовать с сенсорным экраном можно в перчатках. В качестве программной платформы применяется операционная система Android.

Для Land Rover Explore будут доступны дополнительные модули, расширяющие функциональность. К примеру, блок Adventure Pack обеспечит аппарат мощной GPS-антенной и дополнительной аккумуляторной батареей.

Предварительная демонстрация новинки состоялась на выставке спортивной индустрии ISPO 2018 в Мюнхене. Дополнительная информация, как ожидается, будет раскрыта на мероприятии Mobile World Congress (MWC) 2018, которое с 26 февраля по 1 марта пройдёт в испанской Барселоне. Для заказа смартфон станет доступен в апреле; цена - от 650 евро.