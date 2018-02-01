Verizon присоединился к AT&T в отказе от продаж смартфонов Huawei

Похоже, что шансы Huawei проникнуть на рынок США становятся всё меньше и меньше. Ранее в этом месяце стало известно об отказе одного из крупнейших телекоммуникационных операторов США AT&T от планов продажи телефонов Huawei Mate 10 Pro в своих магазинах, предположительно, под давлением правительства США.

Согласно данным Bloomberg, который общался с анонимными источниками, «знакомыми с этим вопросом», оператор Verizon тоже отказался от планов предлагать телефоны Huawei своим клиентам по настоянию правительственных кругов, опасающихся, что китайские смартфоны могут использоваться для шпионажа.

Это может оказать очень большое влияние на продажи смартфона Mate 10 Pro в США, представленного местному рынку на CES 2018, хотя теперь, как оказалось, нет каких-либо операторов, желающих заняться его реализацией. Надеждам Huawei на доступ к розничной сети американских сотовых операторов, похоже, не суждено сбыться. Конечно, компания попытается заняться реализацией разблокированной версии смартфона через свои каналы, а также через Amazon, но это не идёт ни в какое сравнение с прямыми продажами через торговые точки операторов. Вместе с тем приобретённые в Amazon и у Huawei смартфоны Mate 10 Pro можно будет активировать в мобильных сетях, принадлежащих Verizon и AT&T, то есть о полном запрете речь пока не идёт.