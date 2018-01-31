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American Express приобрела виртуального помощника для путешественников Mezi
15:06 31.01.2018 |
American Express приобрела Mezi, приложение для путешествий на базе искусственного интеллекта, которое помогает пользователям планировать поездки и заказывать соответствующие услуги. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
Путешественники могут направлять Mezi запросы для бронирования авиабилетов, номеров в отелях или столиков в ресторанах, при этом приложение дает свои рекомендации, а затем, если пользователь попросит, реализует их. Сочетание в Mezi искусственного интеллекта и человеческого опыта позволяет персонализировать результаты для путешественников, изучать их предпочтения и понимать, как они делают запросы с использованием естественного языка.
AmEx инвестировала средства в это приложение через свой венчурный фонд в 2016 г. и сейчас уже осуществляет с участием ряда членов платежной системы пилотный проект, который продлится в течение первого полугодия.
Вице-президент AmEx Digital Labs Фил Норман (Phil Norman) отмечает: «Поскольку многие предпочитают мессенджеры в качестве канала коммуникации, а спрос на уникальный опыт растет, мы полагаем, что сочетание возможностей Mezi с нашей всемирной сетью экспертов-консультантов по путешествиям обеспечит держателям наших карт дифференцированный сервис с высоким уровнем обслуживания».
Mezi будет функционировать как дочерняя компания AmEx, управлять которой будут Снехал и Свапнил Шинде (Snehal and Swapnil Shinde), основавшие эту компанию в 2015 году. При этом условия сделки не разглашаются.
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