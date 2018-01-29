В США могут запретить продажу гаджетов с труднозаменяемой батареей

В Законодательное собрание штата Вашингтон поступил законопроект, получивший название «О справедливом обслуживании и ремонте цифровых электронных продуктов». Особый интерес вызывают его параграфы, запрещающие продажу гаджетов с невозможностью независимого ремонта. В случае принятия законопроекта данный запрет вступит в силу на территории штата Вашингтон с 1 января 2019 г. Так, например, под запрет попадут Apple Air Pods и Microsoft Surface Laptop, которые нельзя разобрать не сломав. Проблемы могут возникнуть и при продаже всех моделей iPhone.

Один из авторов законопроекта, председатель Комитета по технологиям и экономическому развитию Палаты представителей Джефф Моррис в интервью изданию Motherboard заявил, что на законопроект его вдохновила беседа с владельцем мастерской, где ремонтировали смартфоны. Владелец рассказал Моррису, что в последнее время ремонт гаджетов осложнён использованием клеевой батареи, которую трудно не только заменить, но и утилизировать из-за возгораний. При этом, в те же дни, когда была представлена редакция законопроекта для ознакомления, случился скандал, в рамках которого выяснилось, что Apple замедляет свои старые модели смартфонов из-за деградации батареи.

В начале января законопроект уже осудила коалиция, состоящая из 14 различных групп, в числе которых Ассоциация индустрии компьютерных технологий, Ассоциация индустрии телекоммуникаций, Ассоциация потребительских технологий и Ассоциация развлекательного программного обеспечения. Представителям Apple, Comcast, Electronic Arts, Microsoft и Verizon законопроект также не понравился. Все ассоциации и компании утверждают, что разрешение ремонтировать устройства собственноручно может привести к проблемам, связанным с безопасностью и кибербезопасностью.

Законопроект должен будет пройти через обе законодательные палаты и кабинет губернатора Джей Инсли, прежде чем стать законом. Сейчас законопроект находится в родном для Морриса Комитете по технологиям и экономическому развитию. На этой стадии он должен пройти ряд общественных слушаний и отправиться на второе чтение.