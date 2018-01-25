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Vivo X20 Plus UD, первый в мире смартфон с дактилоскопом под экраном, представлен официально
17:03 25.01.2018 |
Как и ожидалось, BBK Electronics официально представила смартфон Vivo X20 Plus UD, который стал первой в мире моделью с с дактилоскопическим датчиком, расположенным под экраном. Конкретно в данном случае применяются дактилоскопы Clear ID FS9500 производство Synaptics, массовое производство которых началось в прошлом месяце.
Как отмечают разработчики, сканер отпечатков разблокирует смартфон за 0,6-0,7 с и может использоваться для подтверждения личности при совершении покупок в сервисах AliPay и WeChat. К слову, пользоваться дактилоскопом для разблокировки не обязательно, ведь в устройстве реализована технология распознавания лиц Face Wake.
Особенность смартфона, нашедшая отражение в названии, по сути и единственная: остальные характеристики соответствуют прошлогодней модели Vivo X20 Plus. Новинка все так же оснащена экраном Super AMOLED диагональю 6,43 дюйма разрешением 2160 x 1080 пикселей, построена на SoC Qualcomm Snapdragon 660 и имеет 4 ГБ оперативной памяти, а вот объем встроенной памяти увеличен вдвое - с 64 до 128 ГБ. Остался и ЦАП AK4376A, дающий надежду на качественный звук, и набор камер: два датчика изображения разрешением 12 и 5 Мп в основной и один датчик изображения разрешением 12 Мп во фронтальной.
Емкость аккумуляторной батареи немного уменьшилась - с 3900 до 3800 мА·ч. Также немного различаются габариты и масса: Vivo X20 Plus - 165,3 x 80,1 x 7,5 мм и 181,5 г, Vivo X20 Plus UD - 165,2 x 80,02 x 7,35 мм и 183,1 г.
Новинка работает под управлением оболочки FunTouch OS 3.2, установленной поверх ОС Android 7.1.1. Смартфон поступит в продажу 1 февраля, но его уже можно заказать в Китае за эквивалент $565.
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