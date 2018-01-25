DJI показала Mavic Air: компактный дрон с 4K и управлением жестами за $800

Китайская DJI представила свой новый компактный дрон Mavic Air. Модель расположилась между Mavic Pro и Spark, объединяя лучшее из них. Гаджет построен на 1/2.3″ CMOS-сенсоре с 24 мм f/2.8 объективом и 3-осевой стабилизацией. Камера может фотографировать в разрешении 12 Мп и записывать 4K/30p битрейтом 100 Мбит.





Mavic Air может складываться для транспортировки по тому же принципу, что и Mavic Pro. Модель на 41% легче старшего брата и весит 430 вместо 734 граммов. В сложенном состоянии устройство очень компактно и занимает даже меньше места, чем маленький DJI Spark. Кажется, этот квадрокоптер можно брать с собой без особых неудобств.

Вместе с дроном поставляется раскладной пульт, который выдает прямой эфир в разрешении 1080p.

Несмотря на компактность, Mavic Air может летать со скоростью до 68 км/ч в режиме Sport, работать в условиях сильного ветра до 36 км/ч, взлетать на высоту 5 км и улетать на дистанцию 2,5 км. Он может находиться в воздухе до 21 минуты. Для сравнения, Mavic Pro способен летать 27 минут, а Spark - 16 минут.





DJI обещает улучшенное управление жестами, новую систему автономного полета FlightAutonomy 2.0, 7-камерную систему обхода препятствий и функцию ActiveTrack, которая отслеживает до 16 объектов одновременно.

SmartCature позволяет управлять дроном при помощи рук, приказывая ему облетать вас по кругу или следить за движением, Mavic Air можно садить на руку. Дрон понимает жесты с расстояния до 6 метров. Ему также можно «приказывать» делать фото и начинать видеозапись.

Квадрокоптер умеет снимать в режимах Rocket, Dronie, Circle, Helix, Asteroid и Boomerang.

В случае Asteroid, к примеру, дрон начнет со сферической панорамы в направлении объекта съемки и будет «разворачивать» ее по приближении. В Boomerang пролетит по маршруту «восьмерки» в воздухе и вернется на начальную точку съемки видео. В специальных режимах квадрокоптер снимет 32-мегапиксельную сферическую панораму из 25 кадров за одну минуту. Также DJI Mavic Air умеет снимать горизонтальные, вертикальные, 180-градусные панорамы и HDR-фото.

Кроме того, DJI Mavic Air получил 8 Гб встроенной памяти (впервые в квадрокоптерах DJI), поддержку карт памяти MicroSD и USB-C порт.

Так выглядят фотографии, снятые новинкой: