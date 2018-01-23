Текущее состояние и перспективы сайдчейнов

Ученые пытаются подтвердить эффективность технологии сайдчейна для сети Биткоина. Эксперты проанализировали исследование «Неинтерактивные доказательства POW» (Non-Interactive Proofs of Proofs of Work), которое провели технологическая компания IOHK, исследовательская группа ученых IC3 и Афинский университет.

Сайдчейн - это «надстройка» над блокчейном, сторонняя цепочка блоков, которая присоединяется к родительской цепочке с помощью двусторонних связей. За счет привязки активы могут свободно перемещаться из одной цепи в другую, а также конвертироваться по определенному обменному курсу. В основе двусторонней привязки - механизм простой проверки SPV, который подтверждает собственность на актив в основном блокчейне.

Сначала пользователь родительской цепи должен послать монеты на специальный выводящий адрес, после этого средства в основном блокчейне блокируются. Завершая транзакцию, SPV свидетельствует о переходе средств между цепочками. Для того, чтобы предотвратить двойное расходование, вводится временная блокировка (timelock). После ее истечения средства переходят в сайдчейн или наоборот. Технология может работать с разными криптовалютами.

Однако сайдчейн нуждается в надежной системе безопасности. Двухсторонняя привязка, в частности SPV, может использоваться для зачисления большего числа средств, чем было отправлено. Хакер перечисляет деньги обратно в родительскую цепочку и может одновременно использовать их в сайдчейне, в процессе своих действий создав разрыв между этими двумя цепочками. Помимо решения проблем с SPV, родительскому блокчейну нужен софтфорк для взаимного подтверждения транзакций.

Кроме того, сайдчейн нуждается в собственных майнерах, которые будут защищать сеть от злоумышленников и атак. Однако у майнеров, основное вознаграждение которых составляет комиссия за транзакции, нет стимулов для работы, так как активы в сайдчейнах не создаются.

Пользователь должен доказать наличие средств для того, чтобы отправить деньги в сайдчейн и обратно. Прежде чем технология придет в биткоин, разработчикам предлагают поразмыслить над предотвращением краж и объемом транзакций.

«Это первый протокол, насколько мне известно, который делает [сайдчейн] безопасным», - замечает соавтор исследования, доктор наук по криптографии Афинского университета Дионисис Зиндрос. По словам грека, возможность майнеров тратить средства несколько раз - это острый вопрос для технологии, который требует решения, чтобы основная система могла совершенствоваться.

Осторожен с выводами соавтор White Paper технологии сайдчейнов - Марк Фриденбах. Разработчик считает, что необходимо работать над системой. Интерес для скептика представляет объединенная добыча биткойнов. По его мнению, майнеры могут контролировать работу сайдчейна, так как крупных ферм майнинга не так много. Кроме того, у майнеров остаются возможности прибрать к рукам вторую из добываемых криптовалют.

«Конечно, также есть нетривиальная, растущая проблема объединенной добычи, и не будет ли такое решение шагом назад по отношению к безопасности, учитывая текущее состояние олигархической индустрии майнинга?» - задается вопросом эксперт.

Перспективность технологии сайдчейнов подтверждают команды, которые ей занимаются, - ConsenSys, BTC Relay, Rootstock и YuansuChain от BlockStream, Lisk и Asch. Пока это непопулярный рынок. Однако, с помощью сайдчейна можно распространить децентрализованные сети и цифровые активы в других отраслях.

Например, в сетевых экосистемах электронных финансов, а также технологию можно использовать в традиционных банках для выпуска акций и облигаций. Кроме того, сайдчейн - подходящая платформа для бета-версий программного обеспечения, которая позволяет разработчикам экспериментировать с отдельной цепочкой блоков, не затрагивая основную.