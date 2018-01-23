Смартфон Red Hydrogen One, оснащенный голографическим дисплеем, поступит в продажу этим летом

Летом прошлого года уважаемая компания Red Digital Cinema анонсировала смартфон Hydrogen, предложив оформить на него предварительный заказ за 1200 или 1600 долларов, в зависимости от версии.

На этой неделе разработчики сообщили новые подробности о характеристиках этого модульного смартфона, который оснащен голографическим дисплеем, подтвердив, что он поступит в продажу этим летом.

Глава компании Red Джим Джэнард (Jim Janard) заявил, что у него на руках практическим финальная версия смартфона под названием Hydrogen One. В качестве однокристальной системы выступает Snapdragon 835, смартфон оснащен разъемом 3,5 мм для наушников, слотом для карты памяти microSD, а также аккумулятором емкостью 4500 мА•ч.

Дисплей может работать в двух режимах. В режиме 2D он характеризуется разрешением 2560 х 1440 пикселей. В голографическом режиме 4V картинка выглядит «лучше, чем в 3D». Разработчики говорят, что объяснить это очень сложно. Лучше один раз увидеть. То же самое касается пространственного звучания через наушники и внешние громкоговорители.

Устройство является модульным, к нему будут подключаться дополнительные аккумуляторы, камера и ряд других аксессуаров. В апреле нам поведают новые подробности об устройстве.