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Смартфон Red Hydrogen One, оснащенный голографическим дисплеем, поступит в продажу этим летом
11:45 23.01.2018 |
Летом прошлого года уважаемая компания Red Digital Cinema анонсировала смартфон Hydrogen, предложив оформить на него предварительный заказ за 1200 или 1600 долларов, в зависимости от версии.
На этой неделе разработчики сообщили новые подробности о характеристиках этого модульного смартфона, который оснащен голографическим дисплеем, подтвердив, что он поступит в продажу этим летом.
Глава компании Red Джим Джэнард (Jim Janard) заявил, что у него на руках практическим финальная версия смартфона под названием Hydrogen One. В качестве однокристальной системы выступает Snapdragon 835, смартфон оснащен разъемом 3,5 мм для наушников, слотом для карты памяти microSD, а также аккумулятором емкостью 4500 мА•ч.
Дисплей может работать в двух режимах. В режиме 2D он характеризуется разрешением 2560 х 1440 пикселей. В голографическом режиме 4V картинка выглядит «лучше, чем в 3D». Разработчики говорят, что объяснить это очень сложно. Лучше один раз увидеть. То же самое касается пространственного звучания через наушники и внешние громкоговорители.
Устройство является модульным, к нему будут подключаться дополнительные аккумуляторы, камера и ряд других аксессуаров. В апреле нам поведают новые подробности об устройстве.
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