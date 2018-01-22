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Менее чем за 10 лет хакеры похитили порядка $1,2 млрд в криптовалютах
13:02 22.01.2018 |
Менее чем за десять лет хакеры похитили порядка $1,2 млрд в криптовалютах биткойн и «эфир», сообщает информагентство Bloomberg со ссылкой на главу финтех-подразделения исследовательской компании Autonomous Research LLP Лекса Соколина (Lex Sokolin).
«Создается впечатление, что взлом криптовалют - это целая индустрия с годовым доходом в размере $200 млн», - отметил Соколин. По его словам, хакеры скомпрометировали более 14% от общего количества биткойна и «эфира».
Как заявила главный исполнительный директор компании WinterGreen Research Сьюзан Юстис (Susan Eustis), взломы, связанные с криптовалютами, такими как биткойн, стоили компаниям и правительствам порядка $11,3 млрд за счет потери потенциальных налоговых поступлений от продажи криптовалюты и незаконных транзакций. Данные потери могут возрасти, поскольку все больше инвесторов пытаются занять свое место на криптовалютном рынке, не думая о возможных опасностях и должном обеспечении защиты.
По словам экспертов в области криптовалют, многие пользователи ошибочно считают систему блокчейн безопасной, поскольку записи в ней являются общими, что затрудняет их изменение. Однако на самом деле они не безопаснее любого другого программного обеспечения. Во многом это обусловлено новизной технологии. В настоящее время существуют тысячи криптовалют, в каждой из которых имеются свои уязвимости. Таким образом, хотя взломать блокчейн может быть сложнее, чем базу данных розничного продавца, потенциальная прибыль злоумышленников также будет гораздо большей, пояснили специалисты.
Согласно докладу исследователей из Института инженеров электротехники и электроники (Institute of Electrical and Electronics Engineers), хакеры могут использовать одни и те же биткойны дважды, хотя в системе существует механизм по предотвращению подобных ситуаций. Осуществив так называемую «атаку баланса», хакеры могут задержать сетевые коммуникации между группами майнеров, чьи компьютеры проверяют транзакции в цепи.
«У нас нет доказательств того, что такие атаки уже были выполнены с биткойном. Однако мы считаем, что некоторые из важных характеристик биткойна делают эти атаки возможными и потенциально опасными», - отметили исследователи.
Атаки на криптовалютные биржи стали довольно распространенным явлением. Только в декабре 2017 года жертвами кибератак стали крупная гонконгская криптовалютная биржа Bitfinex и южнокорейская биржа Youbit. Последняя объявила о закрытии и начале процедуры банкротства, поскольку после нескольких взломов понесла значительные финансовые потери.
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