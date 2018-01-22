Amazon открыл первый универсам без касс

Первый "оффлайновый" супермаркет интернет-гиганта Amazon, в котором нет привычных касс, открывается в понедельник, 22 января, в американском Сиэттле. В супермаркете под названием Amazon Go все покупатели кладут в корзину выбранные товары, после чего уходят из магазина, а сумма за покупки автоматически списывается с пользовательского счета Amazon. Помимо этого, на каждой полке установлены весы, которые будут регистрировать снятые товары.

Для посещения магазина необходимо скачать специальное мобильное приложение. Перед входом в магазин и по завершению покупок телефон необходимо просканировать на специализированном турникете. После выбора определенного товара покупателю необязательно его держать перед считывателем кода или каким-либо подобным устройством. В Amazon утверждают, что при покупках не используется система распознавания лиц. Представители американских СМИ, которые посетили магазин до официального открытия, отметили, что в магазине установлены десятки видеокамер.





Открытие подобного магазина анонсировалось более года назад. По неподтвержденным сообщениям масс-медиа, внедряемая технология поначалу плохо срабатывала при большом скоплении людей. За прошедшее время неполадки удалось устранить.



