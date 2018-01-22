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Марк Цукерберг: Facebook определит надежность источников новостей через опрос
07:36 22.01.2018 |
Социальная сеть Facebook спросит пользователей о том, каким новостным ресурсам они больше доверяют.
Ранее соцсети критиковали за то, что они являются механизмом распространения фейковых новостей - сообщений, которые не выдерживают проверки фактами, но широко тиражируются в интернете.
В будущем в ленте пользователей будут чаще появляться сообщения из надежных источников информации, говорится в сообщении основателя соцсети и руководителя компании Facebook Inc. Марка Цукерберга.
"В современном мире слишком много погони за сенсациями, дезинформации и поляризации [точек зрения]", - написал Цукерберг, чье личное состояние по оценке Forbes превышает 73 млрд долларов.
В ходе опросов о качестве обслуживания Facebook будет спрашивать зарегистрированных в нем людей, знакомы ли они с тем или иным источником новостей, а также, насколько они ему доверяют, рассказал Цукерберг в посте, опубликованном 19 января.
Некоторые массмедиа "пользуются доверием своих читателей или зрителей, тогда как другим доверяют более широкие слои общества, в том числе те люди, которые за ними не следят", написал глава соцсети.
Первые опросы пройдут на следующей неделе, которая начнется 22 января.
Озвученная Цукерберга методика измерения надежности далека от идеала: так, СМИ, которым доверяет большинство населения, не обязательно соответствуют журналистским стандартам, отмечает американское интернет-издание Slate.
В настоящее время новости составляют около 5% сообщений в ленте пользователей Facebook, говорится в посте основателя соцсети.
В будущем эта доля снизится до 4% за счет того, что пользователям будет чаще показывать сообщения от их знакомых и родных.
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