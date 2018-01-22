Технология Huawei позволит зарядить батарею смартфона до 48 % за 5 минут

Производители мобильной электроники всячески игнорируют потенциально перспективные источники питания нового типа, оставаясь верными старым добрым литий-ионным или литий-полимерным аккумуляторным батареям. Вместо этого фокус внимания перешёл на технологию быстрой зарядки: раз уж не удаётся существенно увеличить длительность автономной работы смартфона, то пусть хотя бы сократится количество часов его пребывания у розетки.

Так, специалисты Huawei Watt Lab обещают, что благодаря их технологии индикатор заряда батареи смартфона достигнет отметки 48 % за рекордные 5 минут. В подтверждение своих слов китайские разработчики опубликовали рекламный ролик, который вкратце рассказывает о некоторых нюансах изобретения и демонстрирует весьма необычный способ зарядки аккумулятора мобильного устройства.





Если судить исключительно по видео и скудному техническому описанию проекта Huawei Watt Lab, то у предлагаемой технологии есть один важный эксплуатационный нюанс. Чтобы уложиться в заявленный 5-минутный интервал и достичь указанных 48 %, аккумулятор (съёмный, предположительно - на 3000 мА·ч) тестового смартфона был предварительно извлечён из гаджета, а затем установлен в специальный зарядный модуль. Пока не ясно, придётся ли конечному потребителю также задействовать дополнительный аксессуар в виде отдельного внешнего устройства, как это показано в ролике, или же по итогу всё ограничится традиционным подключением кабеля к разъёму типа USB Type-C.

Первые сведения о разработке Huawei Watt Lab датированы ещё 2015 годом, когда съёмные аккумуляторы не казались чем-то диковинным. Однако по прошествии двух лет китайская компания так и не довела свой проект до ума. Повторные упоминания о технологии могут означать, что детальное знакомство с быстрой зарядкой от Huawei может состояться в ближайшее время. Предварительно - в Барселоне, куда Huawei прибудет в следующем месяце для участия в выставке MWC 2018.