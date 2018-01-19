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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Google будет учитывать скорость загрузки сайтов при поиске с мобильного

 

Начиная с июля 2018 г. поисковик Google будет учитывать скорость загрузки сайтов на смартфонах и планшетах при выдаче результатов поисковых запросов. Сайты с медленной загрузкой могут быть понижены в списке результатов. Об этом сообщает официальной блог компании.

При этом Google сделал оговорку, что релевантность запросу и качественный контент все-равно останутся приоритетными для ранжирования результатов выдачи, и нововведения коснутся лишь не большого количества сайтов.

В компании не назвали единого инструмента, который поможет подготовить сайт к обновлению алгоритма. Но порекомендовали сервисы, которые демонстрируют общие показатели веб-ресурсов. Так поисковик предлагает воспользоваться:

Chrome User Experience Report - показывает метрики пользовательского опыта для популярных веб-ресурсов;

Lighthouse - автоматизированный инструмент, часть набора Chrome Developer Tools, для аудита качества (эффективность, доступность и прочее) веб-страниц;

PageSpeed Insights - оценивает показатели страницы согласно отчету Chrome UX Report и предлагает варианты оптимизации.

По материалам: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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